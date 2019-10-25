الأرصاد: لا تأثير للحالة المدارية على الدولة

أبوظبي(وام) توقع المركز الوطني للأرصاد تحول المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية في شرق بحر العرب وموقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالاً وخط طول 71.8 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 90 - 100 كم/‏‏‏س يصاحبها سحب ركامية ممطرة. كما توقع تحرك العاصفة المدارية باتجاه غرب/‏‏‏شمال غرب إلى وسط بحر العرب، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات 24 القادمة.

وقال المركز إنه لا يوجد تأثير مباشر على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الثلاثة أيام القادمة. إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً خاصةً شرقاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية/‏‏‏ 15 - 25 كم/‏‏‏ ساعة، تصل إلى 35 كم/‏‏‏ساعة أحياناً.

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