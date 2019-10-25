مشاريع الصيانة وتحسين الطرق تتواصل بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) تواصل بلدية منطقة الظفرة تنفيذ عدد من مشاريع تطوير وتحسين وإنشاء الطرق الداخلية في ليوا والمرفأ ومدينة زايد، وذلك ضمن مخطط لإنشاء وصيانة وتحسين الطرق الداخلية ومرافق البنية التحتية في عدد من مدن المنطقة، وذلك في إطار جهود البلدية لتطوير المرافق الداخلية والبنية التحتية في مختلف المدن وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، ورؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وتتضمن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مشروعاً لتحسين وصيانة الطرق الداخلية، ومرافق البنية التحتية في مدينة المرفأ، بجانب مشروع تحسين الطريق العام الرئيس من أبوالأبيض إلى مدينة ليوا مروراً بمدينة زايد، وذلك بمدخل مدينة زايد وسيتم إغلاق جزئي للطريق باتجاه مدينة زايد، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتحسينات بينما تواصل البلدية تنفيذ مشاريع صيانة الطرق الداخلية وإجراء التحسينات عليها بجانب عدد من المشاريع الزراعية بها.

وتشتمل المشروعات الحالية على أعمال الصيانة الشاملة والترميمات، وإعادة تأهيل وتحسين الطريق الرئيسة بهدف رفع كفاءة وأداء مكونات البنية التحتية، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وتنفذ البلدية مشاريع صيانة الطرق الداخلية بشكل جزئي وفق خطة مدروسة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتكثيف العمل في غير أوقات الذروة.

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