ضبط الميزانية يقود لتحسين الوضع المالي للأفراد

دبي (الاتحاد) أكدت ورشة «فن الإدارة المالية الشخصية» التي نظمها مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي أن ضبط ميزانية الفرد وحسن إدارة مصروفاته يؤدي حتماً لتحسين وضعة المالي. وأكد العقيد الدكتور سعيد المظلوم نائب رئيس مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي أن ورشة العمل تأتي ضمن مجموعة من ورشات العمل التثقيفية التي ينظمها مجلس السعادة والإيجابية على مستوى شرطة دبي، وأنها تستهدف نشر ثقافة التعامل مع الأموال الخاصة، وكيفية إدارتها بأحسن الطرق وفق الميزانيات والأولويات الشخصية.

وقدم صلاح الحليان المستشار المالي والمدير العام لمشروع «بيزات» المختص في تقديم التوعية المالية للأفراد، شرحاً إلى الحضور حول كيفية تحسين الفرد لوضعه المادي، من خلال ضبط الميزانية وإدارة المصروفات، إلى جانب كيفية تعليم الأبناء منذ الصغر كيفية إدارة أمورهم المالية، بما يمكنهم من التعامل مع المال وإدارته عند كبرهم.

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