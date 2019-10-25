«ادخر واستثمر صح» يرسّخ الاستقرار الأسري

بدرية الكسار (أبوظبي)

تنفذ مؤسسة التنمية الأسرية مشروع موازنة الأسرة والتخطيط المالي السليم للسنة الثانية على التوالي للشباب في مختلف المراكز التابعة للمؤسسة الهادفة لنشر ثقافة الادخار، وتعزيز مفهوم استدامة الاقتصاد الأسري، وتتم عملية التنفيذ من خلال تنظيم ورشة توعوية بعنوان «ادخر واستثمر صح» في مراكز المؤسسة، موزعة وفق المناطق الجغرافية لإمارة أبوظبي لمدة 3 ساعات تدريبية لكل ورشة تتخللها أنشطة وتدريبات تطبيقية، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية.

كما يهدف المشروع إلى رفع وعي الأسر تجاه أهمية التخطيط المالي السليم والمخاطر المترتبة على الديون، وإكساب هذه الأسر مهارات الإدارة المالية وآليات وأساليب التخطيط المالي السليم.

وأوضحت بدرية المرزوقي، رئيس قسم العلاقات الأسرية بمؤسسة التنمية الأسرية أن المشروع يتضمن قائمة من الأهداف الشاملة التي تعزز استقرار الأسرة، ومنها: تنشئة جيل واع قادر على إدارة موارده المالية من خلال الإنفاق الحكيم والاستثمار الناجح، ومواجهة التحديات في مجال الإنفاق والاستهلاك والادخار من خلال رفع وعي المواطنين تجاه مخاطر الديون وتعزيز قدرتهم على التخطيط المالي السليم، وتحديد الموارد والنفقات وأولوياتها وأحداث التوازن المطلوب بين احتياجات الفرد والأسرة.

وأضافت بأن مؤسسة التنمية الأسرية تواصل تنفيذ المشروع للسنة الثانية على التوالي، والذي يبدأ في شهر مارس من كل عام، ويختتم في نهاية أكتوبر في مختلف مركز المؤسسة، ويستهدف المشروع فئة أفراد الأسرة من 18 عاماً، وما فوق بهدف نشر ثقافة التخطيط المالي السليم ومفاهيم الادخار، وتعزيز مفهوم استدامة الاقتصاد الأسري، للحد من مخاطر الديون الاستهلاكية لدى الأسر.

وأوضحت أن المشروع يوفر آلية لمساندة الأسر المتعثرة مالياً لدراسة مشكلاتهم ومساعدتهم على وضع خطط التدخل المالي السليم، بما يضمن تخطي الأزمة المالية، ويشارك فيه مدربون ذو خبرة في الجانب الاجتماعي الاقتصادي.