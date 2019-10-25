محاضرة عن «المشاركة الإيجابية» في الأسرة

أبوظبي (الاتحاد) أكدت محاضرة نظمتها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (العين)، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، أهمية الاحترام والمصداقية في خلق حياة أسرية مستقرة.

وتطرقت المحاضرة التي جاءت بعنوان «تعزيز المشاركة الإيجابية للرجل في الحياة الأسرية»، والتي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، إلى أهمية تعزيز دور الرجل في الأسرة وإكسابه المهارات الشخصية الإيجابية، التي تسهم في خلق أسرة متوازنة صحيا واجتماعيا ونفسيا.

وتناولت المحاضرة ترسيخ مفهوم الذكاء الأسري وكيفية تحويل التحديات إلى فرص إيجابية تسهم بتعزيز التلاحم والعلاقات الأسرية، التي يكون أساسها الثقة والاحترام والمصداقية، وترسيخ ونشر ثقافة التوازن الأسري، وغرسها في نفوس الشباب والنشء.

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