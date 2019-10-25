"سقيا الإمارات" تستعرض تقنيات مبتكرة لحل أزمة المياه العالمية

شاركت مؤسسة "سقيا الإمارات"، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2019" الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مؤخرا.

واستعرضت المؤسسة أهم مبادراتها ومشاريعها المبتكرة المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث المياه. كما سلطت الضوء على السبل التي يمكن أن تسهم بها التقنيات المبتكرة والمستدامة في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات"، "تعمل سقيا الإمارات وفق الرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مد يد العون للمحتاجين والمجتمعات الفقيرة في شتى أنحاء العالم دون تمييز والتي تعاني من تحديات حقيقية تتمثل في نقص الموارد الطبيعية وصعوبة الوصول إليها".

اقرأ أيضا... 9 ملايين مستفيد ترويهم مشاريع «سقيا الإمارات»

وأضاف "تساهم مبادراتنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في العمل الإنساني وتؤكد على النهج القويم الذي تتبناه قيادتنا الرشيدة في تعزيز قيم التسامح والتعاون بين الشعوب لا سيما ونحن نحتفل بعام التسامح".

من جانبه، ذكر محمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "سقيا الإمارات" أن "أهداف ويتيكس تتقاطع مع أهداف مؤسسة سقيا الإمارات الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة نضوب الموارد المائية في عدد من دول العالم باستخدام الطاقة الشمسية".

يذكر أن مؤسسة "سقيا الإمارات" نفذت أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام حول العالم واستفاد منها حوالي 9 ملايين شخص في 34 دولة حول العالم.