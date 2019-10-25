"الأرصاد": لا تأثير على الدولة من المنخفض المداري في بحر العرب

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد تأثير مباشر للمنخفض المداري في بحر العرب على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الثلاثة أيام القادمة.

وتوقع المركز بتحول المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية في شرق بحر العرب وموقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالاً وخط طول 71.8 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 90 - 100 كم/س يصاحبها سحب ركامية ممطرة.

كما توقع تحرك العاصفة المدارية باتجاه غرب/شمال غرب إلى وسط بحر العرب، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات 24 القادمة.