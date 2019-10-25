كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة هندية تقدم حلول المنازل الذكية في دبي

ستكون شركة Facilio المدعومة من Accel-and-Tiger-Global جزءًا من محاولات دبي لتمكين الحياة الذكية في أماكن المعيشة والعمل في الإمارة.

وكجزء من مبادرة الحياة الذكية التابعة لهيئة الكهرباء والمياه في دبي، وقعت فاسيليو اتفاقية مع شركة Digital X. التابعة للهيئة.

وستساعد Facilio في تصميم حلول الحياة الذكية لكل من الشركات والمنازل، من خلال توفير منصتها الذكية. وستستضيف هيئة كهرباء ومياه دبي جميع حلول Facilio في مركز بياناتها داخل دولة الإمارات.

وقال برابهو راماشاندران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاسيليو إنك، متحدثاً إلى CNBC-TV18: “حجم السوق الذي ننظر إليه هو ما مجموعه 900000 منزل داخل دبي نفسها، وهذا الرقم يتضاعف عندما في عموم السوق بدولة الإمارات”.

وأضاف “نحن في Facilio نستهدف حصة سوقية تبلغ 10 بالمائة في دبي قبل أن نتوسع إلى أجزاء أخرى من الإمارات. وتتوقع الشركة أن يتم تشغيل حوالي 40،000 مكتب داخل الإمارة من خلال برنامج Facilio للحياة الذكية”.

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وستعمل مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين المنازل والمكاتب الذكية، والتركيز على الصحة والعافية فيما يتعلق بالبيئة الخارجية وأيضًا بناء تكنولوجيا المراقبة الذكية في دبي.

وقال راماشاندران وهو يتحدث عن الصفقة: “المكون الأساسي هو منصة فاسيليو، التي ستمكن جميع هذه الحلول، والتي يمكن مراقبتها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وفيما يتعلق بمكونات مثل أجهزة الاستشعار”.

وتجري Facilio محادثات مع مدينتين أخريين في آسيا لإطلاق برنامجها الذي سيمكن خدمات المعيشة الذكية. وقال راماشاندران: “من المتوقع إبرام إحدى هذه الصفقات الشهر المقبل”.

ويقع المقر الرئيسي لشركة Facilio في نيويورك، ولها بصمة كبيرة في الهند والإمارات. وفي ديسمبر 2018، جمعت الشركة الناشئة 6.4 مليون دولار أمريكي من التمويل من الفئة “أ”. وقالت الشركة إنها لا تفكر في جولتها التالية حتى الآن، ولم تشارك في محادثات مع المستثمرين في الوقت الحالي.