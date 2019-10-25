كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين توجد أعلى معدلات إشغال للفنادق في الخليج؟

من المتوقع أن تشهد الفنادق في دبي أعلى معدلات إشغال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام ، وفقًا لتحليل جديد أجرته Colliers International.

وأظهرت توقعات الشركة للعام بأكمله أن فنادق دبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس تشهد معدلات إشغال 84 في المائة، يليهما خور دبي وفستيفال سيتي (81 في المائة).

ومع ذلك، فقد شهدت إيرادات الغرف المتاحة (RevPAR) لنفس الفنادق انخفاضًا بنسبة 11 و 7 في المائة إلى 186 دولارًا و 131 دولارًا على التوالي، كما قال التقرير.

ومن المتوقع أن تسجل الفنادق في نخلة جميرا معدلات إشغال تبلغ 78 بالمائة، بينما من المتوقع أن تنخفض RevPAR بنسبة 9 بالمائة، بينما يشهد أصحاب الفنادق في شارع الشيخ زايد وفي مركز دبي المالي العالمي انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة هذا العام مقارنة بعام 2018.

وفي أبوظبي المجاورة، من المقرر أن تكون معدلات الإشغال أقل، لكن معدلات إيرادات الغرف المتوافرة على وشك الزيادة مقارنة بالعام الماضي.

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وذكر تقرير كوليرز أن الفنادق في مدينة أبوظبي ستشهد معدلات إشغال بنسبة 71 في المائة بينما ستزيد إيرادات الغرف المتوافرة بنسبة 2 في المائة إلى 73 دولار.

ومن المتوقع أن تسجل الفنادق الشاطئية في عاصمة دولة الإمارات 66% من نسبة الإشغال وزيادة 1% في إيرادات الغرف المتوافرة إلى 144 دولار، بحسب أريبيان بيزنس.

ومن المتوقع أن تشهد فنادق رأس الخيمة 68% من معدلات الإشغال هذا العام مع انخفاض بنسبة 10% في إيرادات الغرف المتوافرة، بينما من المتوقع أن تصل معدلات الإشغال في الشارقة إلى 65% مع انخفاض بنسبة 14% في إيرادات الغرف المتوافرة.

وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تشهد الفنادق نتائج متباينة في عام 2019. ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات الغرف المتوافرة في الرياض وجدة والمدينة المنورة بنسبة 5 في المائة و 8 في المائة و 2 في المائة على التوالي، ولكن من المقرر أن ترتفع في مكة المكرمة بنسبة 2 في المائة.

وفي البحرين من المتوقع أن تشهد فنادق العاصمة المنامة معدلات إشغال بنسبة 56 في المائة مع زيادة إيرادات الغرف المتوافرة بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2018، بينما في عمان، ستشهد الفنادق في مسقط معدلات إشغال بنسبة 57 في المائة مع انخفاض في إيرادات الغرف الفندقية بنسبة 3 في المائة.