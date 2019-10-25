كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل سيؤثر المنخفض الجوي المداري في بحر العرب على الإمارات؟

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، NCM، بيانًا يبلغ فيه الجمهور بأن المنخفض المداري الذي نشأ في خليج البنغال ويتجه نحو الجنوب الشرقي من بحر العرب لن يؤثر على دولة الإمارات.

وفقًا للمركز ، بدأ المنخفض المداري الذي نشأ في خليج البنغال بالتحرك صباح اليوم من جنوب الهند متجهاً جنوب شرق بحر العرب.

وقال المركز في بيانه إن المنخفض “يقع على خط عرض 9.8 درجة شمالًا وخط طول 73.7 درجة شرقًا، ويتحرك غربًا بسرعة 18 كم / ساعة، وتتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 55 و 65 كم / ساعة مصحوبة بغيوم ممطرة.”

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وقال المركز إنه يراقب الوضع عن كثب وسيوفر تحديثات وفقًا لذلك. وحث أعضاء الجمهور على متابعة التقارير التي يصدرها NCM وتجاهل الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب غلف نيوز.