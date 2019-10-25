«الدفاع المدني» ينظم ورشة حول «دبي للتميز 2020»

دبي (الاتحاد) ترأس اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ورشة العمل الأولى «لدليل الدورة التقييمية لبرنامج دبي للأداء المتميز 2020»، والذي يمثل الهوية المؤسسية الجديدة للبرنامج، لرفع سقف التحديات لكافة الجهات الحكومية، والتي انعقدت في مبنى الإدارة العامة.

وأكد اللواء المطروشي أن هدف الإدارة الوصول إلى مستوى النخبة للأداء الحكومي المتميز، ووضعنا خطة متكاملة للبدء في عمليات تحديث وتطوير النظم والبرامج والمراجعة الكاملة، مع وضع أساليب عملية بشكل منتظم لمواكبة كافة التحديثات، في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لضمان الاستجابة بكفاءة، بهدف تحقيق أداء مؤسسي متميز وريادي، وبدءًا من الأسبوع القادم، ستنتظم فرق العمل المشكلة في ورش عمل لتنفيذ مخرجات الدليل التقييمي 2020، مما يؤهلنا لتحقيق هدفنا في الوصول إلى مستوى النخبة للمؤسسات الحكومية.

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