حاكم الشارقة يعتمد المخطط السكني لضاحية الشنوف

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المخطط السكني لمشروع ضاحية الشنوف لتكون أحدث وأكبر الضواحي السكنية في الإمارة، وستخدم شريحة كبيرة من أهاليها، بحسب ما أعلن المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة مساء أمس على برنامج الخط المباشر الذي يبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وقال ابن بطي: «سيتم توزيع أراضي الضاحية، بدءاً من الأسبوع المقبل بعد إعداد القوائم وإصدار قائمة بأول دفعة للمستحقين لها من المواطنين، مشيراً إلى أن مساحة القطع السكنية في الضاحية الجديدة متساوية، أسوة بالمناطق السابقة».

موضحاً بأن اختيار المنطقة جاء بعد القيام بعدد من الدراسات لاختيار انسب المواقع وتحديد المنطقة المخطط التوسع السكني فيها، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة إسكانية حتى عام 2042 وفقاً للاحتياجات والنمو السكاني في الإمارة، وأن الضاحية الجديدة ستلبي 80% من الاحتياجات السكنية لأبناء الإمارة.

وأوضح أن ضاحية الشنوف تضم 16 ألف قطعة سكنية موزعة على 28 حياً سكنياً، بمساحة تقدر بنحو 324 مليون متر مربع، وتمتاز المنطقة بطبيعتها ونقاوة الهواء فيها، بالإضافة لكونها تضم أكبر تجمع لأشجار الغاف.

من جهة أخرى، التقى صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس في مقر مجمع اللغة العربية، أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشارقة «الألكسو» للدراسات اللغوية والمعجمية.

وفي مستهل اللقاء شكر سموه أعضاء الهيئة العلمية على جهودهم خلال الفترة الماضية وعلى ما يبذلونه في سبيل تطوير الجائزة، واستمع منهم لشرح مفصل حول المشاركات المقدمة والمتنافسة على الجائزة في دورتها الثالثة، متعرفاً سموه على أعداد المشاركين البالغ 73 مشاركاً وتخصصاتهم والبلدان التي ينتمون لها وأهم بحوثهم ومواضيعهم التي تناولوها سواء فيما يختص باللغة أو المعجميات، ووقف سموه على استعدادات الدورة الحالية والاحتفالية التي ستقام بمناسبة تكريم الفائزين بها.

كما ناقش سموه مع أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشارقة الألكسو للدراسات اللغوية والمعجمية خطوات تطوير الجائزة التي انطلقت دولياً منذ ثلاث سنوات، ويكرم الفائزين بها بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف 18 من ديسمبر، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد بارك صاحب السمو حاكم الشارقة إطلاق العدد الأول من المجلة الفصلية (العربية لساني)، التي تصدر بإشراف مباشر من مجمع اللغة العربية بالشارقة، وتعد مجلة أدبية لغوية تعنى بقضايا اللغة العربية المتنوعة.