سلطان العلماء: الإمارات تتبنى منهجاً يستبق المستجدات

دبي (وام)

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ودين كامين مؤسس «فيرست جلوبال».. أن بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، تمثل محطة عالمية للاحتفاء بأكثر من 1500 من صناع التغيير المستقبليين وأصحاب العقول النابهة والمواهب المتميزة، الذين جمعهم حب العلم والإحساس العالي بمسؤوليتهم تجاه مستقبل دولهم والعالم. وقال معالي عمر العلماء في كلمة خلال افتتاح فعاليات البطولة: إن دولة الإمارات تتبنى منهج عمل يقوم على استباق خططها المتغيرات والمستجدات العالمية، من خلال استشراف علمي لتوجهات المستقبل، وصولاً إلى إطلاق «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من إنجازات تتكامل لتعزيز الريادة في صنع التغيير».

وتابع الحضور في الحفل مجموعة من قصص نجاح الفرق المشاركة أبرزت روح الشباب المفعمة بالطاقة وحب العلم والابتكار، وأوصلت للعالم أجمع أن التكنولوجيا وسيلة إيجابية لتقدم الشعوب وبناء الحضارة الإنسانية. كما تضمن حفل الافتتاح عروضاً فنية رائعة وفقرات مسرحية وغنائية على مسرح «لا بيرل» شارك في إحداها الفنان العالمي «ويل آي آم». وتركز المنافسات التأهيلية التي تنطلق اليوم الجمعة على نجاح الفرق المشاركة بتطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام المطلوبة، والتي تخدم الجهود العالمية الهادفة إلى تنظيف المحيطات من ملايين الأطنان التي تؤثر سلباً في الحياة البحرية.