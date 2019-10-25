«التصوير الضوئي» في دورة لـ 27 نزيلاً في دبي

دبي (الاتحاد) نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، دورة في مجال أساسيات التصوير الضوئي استهدفت 27 نزيلًا.

وأوضح العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن الدورة تأتي في إطار ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية التي تنتهجها شرطة دبي لرفد النزلاء بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من البدء بحياة جديدة بعد انتهاء فترة محكوميتهم، وبما يساعدهم على الاندماج في المجتمع وسوق العمل.

وتلقى النزلاء خلال الدورة التدريبية توجيهات حول كيفية استخدام نظام التصوير الفوتوغرافي الاحترافي ونظام قياس الضوء، بالإضافة إلى التعرف على حجم ونوع العدسات المستخدمة وطرق تحرير الصور ومستوى دقة والوضوح، إلى جانب التطبيق العملي مع أجهزة كاميرات حديثة لكل متدرب.

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