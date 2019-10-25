«شرطة أبوظبي» توعي الأطفال بالروبوت والذكاء الاصطناعي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

شارك قسم الموروث الشرطي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في معرض إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال الذي استضافته موانئ أبوظبي في إطار أسبوع الصحة والسلامة والبيئة العالمي، أمس، بعرض حي لتوعية الأطفال باستخدام الروبوت من خلال جهاز مخصص للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة بغية تعريفهم بأهمية الروبوتات ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

وقال الرائد وثاب علي البادع من قسم الموروث الشرطي: « نحرص على التواصل مع الجمهور في مختلف الفئات العمرية وتوعيتهم بتاريخ شرطة أبوظبي، وكذلك لا نغفل الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب وضرورة ربط الماضي بالحاضر وما وصلت إليه الدولة من تطور واهتمام بالمستقبل، لذا جاءت فكرة تعريف الأطفال بأهمية الذكاء الاصنطاعي من خلال قيادة نموذج روبوت يمكن التحكم فيه والسير في مختلف الاتجاهات».

وأضاف: أن «الهدف من تواجد الروبوت في الفعاليات هو أن نجذب الأطفال للتعرف على الروبوت، وكذلك نشرح لهم تاريخ تطور شرطة أبوظبي منذ أن تم إنشاؤها في عام 1957»، مشيراً إلى أن الروبوت يتواجد في معرض متحف الشرطة بالعين حتى نجذب الزوار وطلاب المدارس من الأطفال للاستمتاع باستخدام الروبوت وتشغيله».

وأشار البادع إلى أنه من المهم أن يتم تعريف الطلاب تاريخ «شرطة أبوظبي»، لافتاً إلى أن قسم الموروث الشرطي يعقد لقاءات تعريفية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، بغية الوصول لأكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات في عدة مراحل دراسية.

ولفت إلى أن توجه الدولة والقيادة الرشيدة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي هو أحد أهم الدوافع للبحث عن وسيلة للتواصل مع الأطفال لزيادة وعيهم بالتكنولوجيا الجديدة بطرق مبسطة وشيقة، موضحاً أن الروبوت يمكن للأطفال استخدامه بشكل آمن بحيث يتوفر فيه حزام للأمان وكذلك البالغين يمكنهم قيادة الروبوت».

وأوضح أن قسم الموروث الشرطي يعمل على المشاركة في مهرجان يوم العلم واحتفالات اليوم الوطني ومهرجان زايد التراثي ومهرجان الحصن، لافتاً إلى أن المشاركات تكون بالزي التقليدي لشرطة أبوظبي منذ تأسيسها في الخمسينيات بالقرن الماضي بغية إحياء تراث الإمارات في مجال العمل الشرطي.

وقال البادع: «إن إدارة متاحف الشرطة في إمارة أبوظبي لديها متحف في مدينة العين، وقريباً يتم إعادة افتتاح متحف الشرطة قبل جسر المقطع، إضافة إلى متحف الشرطة في منطقة الظفرة»، مشيراً إلى أهمية وجود هذه المتاحف لتعريف الجمهور بتاريخ شرطة أبوظبي.

إلى ذلك، شاركت شرطة أبوظبي بعرض دوريات «المسعف الصغير» و«المنقذ الصغير» بهدف توعية الأطفال في مراحل الدراسة بعمليات الإنقاذ في حوادث المركبات، وكذلك كيف يعمل فريق الإسعاف في إنقاذ المصابين وإخلاء أماكن الحوادث، وذلك بهدف تعريفهم بعمل المنقذين وضرورة إخلاء الطريق لمرور دوريات الإسعاف والإنقاذ للحفاظ على أرواح السائقين والمشاة.