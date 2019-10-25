وفد أميركي يطلع على جهود «السلامة الغذائية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت المختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً، وفداً من المركز الأميركي للوقاية والسيطرة على الأمراض ودائرة الصحة بأبوظبي ضمن جهود العمل المشترك بشأن الدراسات والأبحاث التي تصب في تقييم مخاطر مرض الكورونا ومرض الحمى النزفية والهادفة لفهم وبائية هذه الأمراض وتحورها من خلال أبحاث التسلسل الجيني.

جرى خلال الزيارة الاطلاع على جهود الهيئة في مجالات تعزيز الأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، وآليات الاستجابة لطوارئ الأمراض الوبائية والحد من تأثيرها، وجهودها في تبني أحدث التقنيات في تشخيص الأمراض، إلى جانب دورها في إجراء التحاليل المخبرية على العينات الخاصة بالتشخيص وتنفيذ برامج الاستقصاء المرضي لتعزيز صحة الحيوان وصولاً إلى ترسيخ مقومات ومرتكزات الصحة العامة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مناقشة تدريب كوادر المختبرات البيطرية التابعة للهيئة في المركز الأميركي لاكتساب الخبرات في التقنيات الحديثة».

واستعرض الوفد مخرجات الدراسات والأبحاث المشتركة التي تم الانتهاء منها والتصور المستقبلي للاستفادة من هذه المخرجات في تعزيز الأمن الحيوي وتطوير طرق الكشف المبكر عن الأمراض وتشخيصها وتتبع مصادرها.

يشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بادرت بتنفيذ مشروع مركز مرجعي لأمراض الإبل بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان للإسهام في رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز القدرات التشخيصية في المختبرات البيطرية، وإعداد بروتوكولات التحصين والعلاجات الخاصة بالإبل، وسيجعل من إمارة أبوظبي الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يخص هذا المجال.