ورشة توعوية للعاملين في مطاعم دبا

الفجيرة (الاتحاد) نظمت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة ورشة عمل بعنوان «أساسيات التعامل مع الغذاء» لفئة العاملين في المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية، لتوعيتهم بالممارسات الصحية السليمة في التعامل مع الطعام منذ شرائه حتى تقديمه، إلى جانب ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

ومن جهته، قال المفتش الصحي مجدي عبدالوهاب خلال الورشة: إنه يجب على متداولي الغذاء الحفاظ على مستويات عالية من النظافة الشخصية في جميع الأوقات، كما يجب استخدام أدوات نظيفة في إعداد الطعام وأن يكون مكان إعداد الطعام دائماً نظيفاً، وقد تم عرض نماذج من الأدوات التي تستخدم في إعداد الطعام والتي تم مصادرتها من المطاعم كأمثلة حية على المخالفات، وتم ترجمة الورشة إلى الأوردو من قبل أحد موظفي البلدية.

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