مقصبان جديدان للمناطق الجنوبية والشمالية في رأس الخيمة العام المقبل

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت بلدية رأس الخيمة أمس عن مخطط جديد لإنشاء مقصبين جديدين لخدمة المناطق الجنوبية والشمالية بالإمارة وتخفيف الضغط على المقاصب الحالية خاصة في المواسم والأعياد.

وقال منذر بن شكر الزعابي مدير عام البلدية: «إن هناك مخططاً لإنشاء مقصبين جديدين في المناطق الجنوبية والشمالية برأس الخيمة، وذلك للقضاء على ظاهرة الذبح خارج المقاصب وتخفيف الضغط عن المقاصب الحالية خاصة في موسم الأعياد والمناسبات»، مشيراً إلى أن البلدية افتتحت في العام قبل الماضي مقصب الغيل والذي يخدم مناطق الغيل وأذن والمناطق المجاورة لهما وقد أسهم هذا المقصب في تخفيف الضغط عن المقصب الرئيس بمنطقة الفلية، حيث يقصده بعض أصحاب الذبائح لتفادي الزحام.

وأوضح على هامش إطلاق الربط الإلكتروني لإدارة الصحة العامة بالبلدية أن النظام الجديد يتيح الحصول على 5 خدمات جديدة إلى جانب الخدمات السابقة والتي تصل لنحو 48 خدمة تقدمها إدارة الصحة العامة بالبلدية، ومن بينها خدمات إصدار الشهادات الصحية والتفتيش الإلكتروني وخدمات الإفراج وتحليل العينات، وغيرها.

وأكد المهندس أحمد الصياح مدير هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، أن نظام الربط الإلكتروني والدخول الذكي الخاص ببلدية رأس الخيمة وإدارة الصحة العامة جرى إنجازه خلال 9 أشهر يأتي ضمن مشروع أتمتة الخدمات والتحول الذكي لخدمات الدوائر الحكومية برأس الخيمة ضمن رؤية الحكومة والتي تستهدف إنجاز جميع الخدمات بطريقة إلكترونية، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد يختصر الوقت بنسبة 60% بالنسبة للمنشآت الغذائية مقارنة بالطريقة الحالية لتسجيل المنتجات، وإصدار التراخيص والموافقات.

وأكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، أن البرنامج الجديد من شأنه تقديم أرقى الخدمات البلدية للمنشآت الغذائية العاملة بالإمارة أو المنشآت الغذائية الأخرى التي ترغب في الحصول على التراخيص ولها أفرع في الإمارات الأخرى.

وتابعت: البرنامج الجديد يتيح تسجيل المواد الغذائية والحصول على التراخيص والتفتيش الإلكتروني ومتابعة الطلب بطريقة إلكترونية، حيث يتم إرسال بريد إلكتروني إلى أصحاب المعاملات سواء بالموافقة أو الرفض أو بضرورة استكمال بعض الأوراق، حتى إصدار الشهادات والخدمات المطلوبة، مشيرة إلى جميع المنشآت الغذائية متاح لها الولوج للبرنامج ومن ثم الحصول على الخدمات المطلوبة.

وقال عادل السويدي رئيس قسم الرقابة: إن عملية الربط الإلكتروني من شأنها تعزيز دور المراقبين على جميع المنشآت الغذائية بالإمارة سواء داخل مدينة رأس الخيمة أو في المناطق البعيدة، حيث تتم جدولة جميع المهام الخاصة بالمفتشين وتنفيذ عملية التفتيش والرقابة وجمع العينات الغذائية لتحليلها.