«الإمارات للفضاء» تؤكد على الارتقاء بمستويات الابتكار

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرتي تفاهم مع «محمد بن راشد للطيران»، ومنصة الابتكار «كريبتو لابز» لوضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب الارتقاء بمستويات الابتكار والاستثمار ضمن قطاع الفضاء الإماراتي.

وجاء توقيع المذكرتين على هامش حفل الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030، والخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، حيث وقّع مذكرتي التفاهم الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ممثلاً عن الوكالة، مع كلّ من طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع «محمد بن راشد للطيران»، والدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز» للابتكار.

وتأتي المذكرتان في إطار جهود وكالة الإمارات للفضاء لتعزيز مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني والنهوض بمكانة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات في قطاع الفضاء الإماراتي محليّاً وعالمياً على حد سواء، وهذا بدوره ينسجم مع الاستراتيجية طويلة الأمد لدولة الإمارات، والرامية إلى إقامة الشراكات الفعّالة على الصعيدين المحلي والعالمي لدعم نمو قطاع الفضاء الوطني وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وتتناول المذكرة الموقعة مع «محمد بن راشد للطيران» تسهيل واستقطاب الشركات والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، والعاملين في مجال الفضاء للتعاون مع «محمد بن راشد للطيران»، فضلاً عن الترويج لمشاريع الوكالة ومبادراتها.

كما تتناول مذكرة التفاهم المُبرمة مع «كريبتو لابز»، التعاون الثنائي بين الطرفين لدعم وتعزيز الاقتصاد الإماراتي من خلال باقة من المبادرات والبرامج المتخصصة، والتي تُركز على دعم رواد الأعمال والمبتكرين المحليين في قطاع الفضاء، إلى جانب تشجيع التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وزيادة الوعي بقطاع الفضاء داخل الدولة، من خلال تطوير عدد من البرامج والمبادرات المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء والابتكار وريادة الأعمال.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «يأتي توقيع المذكرتين ضمن تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي والتزام الوكالة بتطوير جيل المستقبل من رواد الأعمال الإماراتيين، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المعرفي، كما تنسجم من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030 والرامية إلى تشجيع الابتكار ودعم المواهب والمهارات المحلية».

وأضاف الأحبابي: «تمثل شراكتنا مع جهات هامة مثل «محمد بن راشد للطيران»، ومنصة «كريبتو لابز» تجسيداً لجهودنا المتواصلة لدعم نمو قطاع الفضاء الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للشركات الناشئة المبتكرة في قطاع الفضاء».

من ناحيته، قال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع «محمد بن راشد للطيران»، «يسعدنا الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين «محمد بن راشد للطيران» و«وكالة الإمارات للفضاء»، والتي تؤكد الرؤية المشتركة التي تجمعنا لدفع عجلة نمو وتطور صناعة الفضاء. وننظر بثقة وتفاؤل حيال هذا التعاون الوثيق، والذي سيلعب بلا شك دوراً محورياً في دفع الجهود الرامية إلى استقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين المعنيين بالقطاع إلى دولة الإمارات. ونتطلع قدماً إلى التنسيق عن كثب مع شركائنا لتحقيق الرؤية الطموحة في تعزيز التنافسية العالمية للإمارات ضمن هذا القطاع».

من جهته، قال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز»: «نحن نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، والتي تؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. نحرص دائما في «كريبتو لابز» على تجسيد الرؤية المستقبليّة وتحقيق أهداف استراتيجيّة الفضاء الوطنية 2030 التي تدعم الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائد عالمي في علوم الفضاء. تنعكس هذه المبادرات على جهودنا للمساهمة في قطاع الفضاء عبر دعم مشاريع العلماء ورواد الأعمال الإماراتيين، وتزويدهم ببرامج حاضنات المشاريع اللازمة وبيئة العمل الآمنة والمستقرة التي تعزز مكانة الدولة في هذا القطاع على مستوى العالم».