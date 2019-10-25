«دام خيرك شيخنا سعود» بعد غد برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) تنظم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، بعد غد على مسرح المركز الثقافي برأس الخيمة أوبريت بعنوان «دام خيرك شيخنا سعود» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وقالت سمية حارب السويدي مديرة رأس الخيمة التعليمية –رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية: إن الأوبريت يقدمه طلاب وطالبات من مدارس الشيخ سعود الخيرية الأربع، تقديراً وعرفاناً لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لأعماله الخيرية وتبنيه كوكبة من الطلاب والطالبات في مختلف مراحل النقل، وسيتم خلال الحفل عرض لجميع إنجازات المؤسسة التي تحققت خلال أكثر من 22 عاماً، والتي ستكون على شكل لوحات وعروض غنائية وتمثيلية تقديراً وولاءً لسموه لرعايته ودعمه لأكثر من 42 ألف طالب وطالبة خلال الأعوام الماضية، ويتضمن الحفل عرضاً للمبادرات والمشاريع التي قدمت في تلك الفترة ولاتزال تتحقق.

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