حظر بلاغات مدراء ومعلمي المدارس الحكومية للشرطة

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، حظر فتح البلاغات لدى الجهات الأمنية من قبل الهيئات الإدارية والتعليمية في جميع المدارس الحكومية في حال حصول سرقة أو تخريب أو إصابات، داعية إلى الالتزام والتقيّد بما ورد في لائحة سلوك الطلبة التي تنظم كيفية معالجة السلوكيات السلبية لدى الطلبة. جاء ذلك في رسالة صادرة عن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة موجّهة لمدراء المدارس ورياض الأطفال في الدولة، بعد رصد حالات قام فيها بعض مدراء المدارس بالإبلاغ عن سلوكيات الطلبة في مراكز الشرطة، وعدم تقيدهم بتطبيق القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام.

وينظم القرار كيفية التعامل مع الطلبة ومعالجة السلوكيات السلبية لديهم من دون أن يصدر عن الإدارة أي تصرف يخالف القواعد والنظم واللوائح التربوية المعمول بها في الميدان التربوي.

ولفتت الوزارة أنه لا يكون الإبلاغ للجهات المختصة إلا بعد الرجوع لإدارة الشؤون القانونية حرصاً على مصلحة الطلبة، ودعت إلى ضرورة معالجة سلوكيات الطلبة بما ينص عليه القرار الوزاري، وفي حال عدم معرفة الإدارة المدرسية بآلية التطبيق، فيجب الرجوع إلى إدارة الشؤون القانونية حفاظاً على سلامة الإجراءات بحق الطلبة.

وحددت الوزارة أربعة بنود لتلتزم بها الهيئات الإدارية والتعليمية، هي: حظر أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس إبلاغ الجهات الأمنية ومراكز الشرطة قبل التواصل مع إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتقييم الموقف قانونياً من حيث الحاجة للتقدم ببلاغ من عدمه، ولا يجوز لغير أعضاء الشؤون القانونية بالوزارة التقدم ببلاغات إلى الشرطة نيابة عن الوزارة، وحصول الإدارة المدرسية على موافقة مسبقة من الوزارة قبل دخول الشرطة إلى المدرسة لأي سبب كان، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام تطبيقاً سليماً. وأكدت الوزارة أن كل من يخالف تلك الإجراءات سوف تتخذ معه الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الجزاء المناسب بحسب حجم المخالفة.

وفيما يتعلق بما ورد في لائحة سلوك الطلبة بشأن مخالفات الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، جاء في الإجراءات التي نصّ عليها القرار الوزاري، أن يقوم مدير المدرسة ونائبه بتبليغ إدارة الشؤون القانونية في الوزارة والجهات المختصة في حال ارتكاب المخالفة، وإبلاغ ولي الأمر والإيقاف الفوري للطالب عن الدراسة لحين اكتمال التحقيق وذلك في مدة أقصاها يومي عمل. كما يجوز استمرار الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيق القانوني بقرار من وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام.

وتعقد لجنة إدارة السلوك اجتماعاً فورياً لرفع الموضوع بمذكرة شارحة ومرفق معها الأدلة التي تثبت المخالفات المرتكبة إلى وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام أو من يكلف عنه ليصدر القرار بإحالته للجهة المختصة بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. والتحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة فور حدوثها بغرض تسليمها للجهات الأمنية. وفي المسؤوليات والصلاحيات، يتولى المدير أو نائبه أو ضابط السلوك مسؤولية التبليغ الفوري في حال ارتكاب المخالفة بما لا يخل مساءلة الجميع في حال عدم التبليغ.

وكانت وزارة التربية عممت في وقت سابق بشأن فتح البلاغات لدى الجهات الأمنية في الحالات التي يتم اكتشافها من قبل حراس المدارس مثل السرقة، أو التخريب، أو وقوع إصابات أو اعتداءات.