«الجيوفيزياء الهندسية» يوصي باستخدام الأقمار الصناعية في دراسات المياه الجوفية

العين (الاتحاد)

أوصى المؤتمر العالمي الخامس للجيوفيزياء الهندسية الذي اختتم أعماله أمس، بتكثيف استخدام معلومات الأقمار الصناعية الجيوفيزيائية للدراسات التفصيلية للمياه الجوفية في الدولة. وربط الدراسات الجيوفيزيائية مع الحفر الجيوتقني، وذلك للحصول على معلومات أكثر دقة فيما يخص التراكيب التحت سطحية تفادياً للمشاكل المرتبطة بالبنية التحتية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الدراسات الجيوفيزيائية وتطويرها، وإدخال مادة الجيوفيزياء الهندسية والبيئية في البرامج الأكاديمية. نظم المؤتمر جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع بلدية مدينة العين، برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان – ممثل الحاكم في منطقة العين، وركز على الابتكار العالمي للأساليب الجديدة في مجال الجيوفيزياء البيئية والهندسية، فيما أتاح للمشاركين من الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والصين واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة الأهداف المستقبلية، وزيادة الوعي العام بأهمية مجال الجيوفيزياء وتطبيقاته. وتناولت موضوعات البحوث على تطبيقات الجيوفيزياء المختلفة والتغيرات المناخية ودور الجيوفيزياء في حل المشاكل المناخية، علاوة على استعراض أفكار جديدة ومبتكرة تربط بين الذكاء الاصطناعي والجيوفيزياء، مثل ابتكار منصة إلكترونية لاستخدام المعلومات المتنوعة للجيوفيزياء في استكشاف النفط والماء، واستعراض أفكار مبتكرة لطرق التعليم للجيوفيزياء ودورها في التغيرات المناخية. وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر على المكانة العالمية المرموقة التي يحظى بها المؤتمر باعتباره من أهم المؤتمرات في العالم في مجال الجيوفيزياء الهندسية، حيث تم تصنيفه كواحد من أفضل خمسة مؤتمرات عالمية في هذا المجال في السنوات الثلاثين الماضية، الأمر الذي يشير إلى مدى ثقة المختصين في هذا المجال بجامعة الإمارات العربية المتحدة ومدى سعي الجامعة لتحقيق هدفها العلمي من خلال المساهمة في مثل هذه المناقشات العلمية المهمة، ودعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع قائم على الاستدامة من خلال تطوير مجال الجيوفيزياء الهندسية، الذي يعد عاملاً محورياً في القطاع العمراني والاقتصادي للدولة، حيث يساعد مجال الجيوفيزياء في تحديد التراكيب الجيولوجية تحت الأرض التي يمكن أن تتسبب في مخاطر محتملة وذلك من دون الحاجة إلى تغيير جذري لمعالم المواقع، كما تساعد التطبيقات الجيوفيزيائية في اكتشاف مواقع المياه الجوفية، ولذلك تعد هذه التطبيقات ذات أهمية متزايدة في مجال البناء وعلم الآثار والقطاع البيئي وغيرها.

بدوره أشار ريتشارد ميلر – رئيس جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأميركية- إلى أهمية هذا التعاون مع جامعة الإمارات باعتبارها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستوى المحلي والعالمي.

اتفاقية تعاون مع الصين

تم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية بجامعة الإمارات والمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية والبيئية بالجامعات الصينية بهدف بناء شراكة استراتيجية مع الجامعات الصينية التي تعتبر رائدة في مجال الجيوفيزياء والبيئة والهندسة. وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر الجامعة كل من الأستاذ الدكتور أحمد مراد –رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية- والأستاذ الدكتور جيانجهاي تشي–رئيس لجنة الجيولوجيا القريبة من السطح بالجمعية الجيوفيزيائية الصينية. تستهدف الاتفاقية توثيق التعاون والشراكات مع البلدان الصديقة في مختلف أنحاء العالم.

باحثون إماراتيون بالمؤتمر

شارك في المؤتمر عدد من الباحثين من جامعة الإمارات والذين قدموا أوراق عمل بحثية متنوعة وملصقات بحثية جيولوجية، حيث قدم 5 باحثين من جامعة الإمارات ملصقاً بحثياً حول دراسة الخصائص الجيولوجية لمتكون «البارزمان» بالقرب من مطار مدينة العين بواسطة المقاومة الكهربائية، كما قامت الدكتورة دلال الشامسي بعرض ورقة علمية حول التغيرات في تراكيز اليورانيوم المشع على المياه الجوفية في المناطق الواقعة بين مدينتي العين ودبي.

أفضل بحث طلابي بالمؤتمر

كرمت اللجنة المنظمة للمؤتمر الطلبة الفائزين بجائزة البحوث الطلابية والمنشورات العلمية وتوزيع الجوائز التقديرية والمالية عليهم في حفل أقيم في قصر المويجعي، وهم : في المركز الأول الطالبة سارة مرتون من جامعة كنساس لبحثها بعنوان آثار ارتفاع قبة التوتر على سلوك الموجة السطحية باستخدام النمذجة الزلزالية العددية، والمركز الثاني الطالب زيبنج هو من الصين، والذي قدم بحثاً بعنوان التصوير الراداري للكشف عن الأهداف من خلال الإدخالات المتعددة والإخراجات المتعددة، وحصلت الطالبة الإماراتية فاطمة حاجي على جائزة أفضل بوستر (لوحة بحثية جدارية) لبحثها حول استخدام الطريقة المغناطيسية والتصوير الكهربائي ثنائي الأبعاد لاستكشاف ودراسة ظاهرة بحيرة القصيص جنوب غرب مدينة العين.