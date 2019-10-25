«مهن المستقبل».. الأبرز في «نجاح أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أفاد منظمو معرض التعليم الرائد في الدولة «نجاح 2019»، بأن الدورة الثالثة عشرة من المعرض، والتي تنطلق الأربعاء المقبل 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بتنظيم من شركة «إنفورما» للمعارض، وبدعم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (الشريك الأكاديمي)، ستركز على إعداد وتأهيل الطلبة لمهن المستقبل، وذلك عبر العديد من البرامج والتخصصات المستحدثة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتشغيل الآلي والهندسة، والتي ستعرضها الجامعات المشاركة في الفعاليات على زوار المعرض من طلبة الثانوية وكذلك الراغبين في استكمال دراساتهم العليا للتعرف على أفضلها والاختيار فيما بينها.

وتقام الدورة الثالثة عشرة لمعرض نجاح تحت رعاية هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة وشركة أدنوك الوطنية وطيران الاتحاد بالإضافة إلى جامعة ماساتشوستس (راعي مؤتمر نجاح).

وأوضح المنظمون أن المعرض سيتيح هذا العام الفرصة أمام الطلبة لحضور 16 ندوة تدريبية تتناول العديد من الموضوعات، منها محاضرة عن سبل اكتشاف النجاح والدراسة بالخارج أخرى عن الحياة الجامعية والوظائف ومحاضرة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات ووظائف المستقبل، موضحين أن الفعاليات تشمل كذلك محاضرات عن التعليم بالخارج من قبل السفارة الأميركية والكندية والفرنسية.

وأشاروا إلى أن المعرض يخصص هذا العام خمسة أجنحة لجامعات عالمية من الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا ولبنان، مشيرين إلى أن الدورة الجديدة للمعرض تستهدف كذلك الخريجين والموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الأكاديمية، حيث تعرض العديد من الجامعات المشاركة برامجها للدراسات العليا في تخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل لتدعم مسيرتهم المهنية.

كما تشهد فعاليات اليوم الأول من المعرض تنظيم مؤتمر تعليمي، يحاضر فيه 12 من أهم الأكاديميين وخبراء التعليم في العالم، ويستهدف عقد نقاشات مختلفة حول القضايا الأكاديمية عبر منصة رفيعة المستوى لتعزيز التواصل والتبادل بين المشاركين المحليين والجهات الأكاديمية الدولية المشاركة في فعاليات معرض نجاح، وكذلك المؤسسات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات.

ويضم المؤتمر محاضرات ومحاور رئيسة تتناول كيفية تطوير صناعة النفط والغاز وما يحتاجه من شركاء التعليم، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصناعة والأوساط الأكاديمية للحد من البطالة، وتسريع النمو الاقتصادي وتطبيق البحث الجامعي والإبداع في عالم حقيقي وسبل الاستفادة من البرامج قصيرة الأجل للتحسين على المدى الطويل.

من جانبه أكد الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات معرض نجاح، لعرض برامجها العلمية والتعليمية، وإتاحة الفرصة أمام خريجيها الجدد للتعرف على الفرص الوظيفية التي استجدت في القطاعين العام والخاص.

وقال المهيدب: «نحن نعتبر معرض نجاح منصة مهمة للكشف عما حققه طلبة جامعتنا من ثراء أكاديمي وبحثي سواء من خلال التعلم المباشر داخل الحرم الجامعي أو من خلال مشاركاتهم في رحلات علمية ومؤتمرات إقليمية ودولية للبحوث الطلابية، وأيضاً من خلال ما طوروه من قدرات ومهارات قيادية في سياق الأنشطة والمبادرات اللاصفّية التي يقومون بها داخل الحرم الجامعي وخارجه».

وقال الدكتور محمد العاني، عميد كلية الخوارزمي الدولية، الذي أشار إلى أن معرض نجاح يعد فرصة للطلبة للتعرف على أفضل البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة واستعراض البرامج الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتاح للطلبة في تخصصات عدة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة، رئيس جامعة العين، حرص جامعته على المشاركة الدورية في فعاليات معرض نجاح نظراً للنجاح الكبير الذي حققه على مدار السنوات الماضية لاسيما وأنه يقدم للطلبة والخريجين والموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الأكاديمية، برامج وتخصصات جديدة كل عام، تواكب متطلبات سوق العمل لتدعم مسيرتهم المهنية.

يذكر أن معرض نجاح 2019 يستهدف طلبة الصفوف الثانوية (10 و11 و12) والطلبة المتخرجين الباحثين عن برامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن المدرسين والعاملين في الحقل الأكاديمي كافة، الذين سيطّلعون على برامج أكثر من 130 جامعة محلية ودولية وبعرض مختلف التخصصات الأكاديمية.