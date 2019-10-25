«الأمم المتحدة» ووزارة التسامح ينظمان مسيرة مشتركة في حديقة «أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب الأمم المتحدة لدى الدولة، بالتعاون مع وزارة التسامح، مسيرة مشتركة للاحتفال بيوم المنظمة الدولية، بهدف تسليط الضوء على القيم السامية لعام التسامح. ويتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة كل عام في 24 أكتوبر، تخليداً لذكرى تأسيس إنشائها في عام 1945. كما يهدف أيضاً إلى زيادة الوعي المجتمعي بالأهداف التي تدعو إليها المنظمة، مثل أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم المسيرة، التي أقيمت في حديقة أم الإمارات أمس من الساعة 9:30 إلى الساعة 11:30 تحت شعار «مسيرة التسامح»، لتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة، وإلقاء الضوء على التزام الإمارات العربية المتحدة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وخلال الحدث جرى التعريف بالبرامج والمبادرات التي أطلقتها مختلف الوكالات والهيئات التابعة لها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى تجاوز التحديات التي يواجهها العالم في مجالات حيوية، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والسلام العالمي وغيرها. كما استعرضت مختلف هيئات ووكالات الأمم المتحدة المشاركة في المسيرة أعمالها وأنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على أهم أهدافها وخططها.

وقالت عفراء الصابري، المدير العام بمكتب وزير التسامح «إننا ونحن نحتفل بيوم الأمم المتحدة على أرض إمارات الخير والتسامح، فإننا بذلك نحيي ذكرى تأسيس هذا الصرح الأممي الذي أُنشئ لحماية السلم والأمن الدوليين على قاعدة من التعايش والحوار وقبول الآخر واحترام الاختلاف، والتعاطف، والتناغم وهي جميعها القيم التي قام عليها المجتمع الإماراتي منذ اليوم الأول لتأسيس دولتنا الفتية على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسارت عليها قيادتنا الرشيدة من بعده وكافة فئات المجتمع الإماراتي، وهي أيضاً الصفات التي تأسست من أجل تعزيزها وزارة التسامح، كأول وزارة في العالم لهذا الغرض، ليتحول التسامح والأخوة الإنسانية من خلال الوزارة إلى عمل مؤسسي يشارك فيه الجميع وفق رؤية محددة، بعدما كان التسامح مبادرات فردية يقوم عليها الأفراد».

وأضافت «إن الاحتفال بتأسيس الأمم المتحدة يذكرنا بأهمية أن يدعم الجميع القيم التي تأسست عليها هذه المنظمة العالمية وفي القلب منها التسامح والأخوة الإنسانية، واحترام الجميع بصرف النظر عن الدين والجنس واللون واللغة والجنسية، لأن ذلك هو الضمانة الوحيدة من أجل غد أفضل لأولادنا وللأجيال القادمة، وتحرص وزارة التسامح دائما على نشر وتعزيز ثقافة التسامح محلياً وعالمياً باعتبارها غاية إنسانية تهم كل البشر على هذا الكوكب، وتمثل توجهاً عاماً لدولة الإمارات قيادة وشعباً، فنحن على يقين بأن التسامح هو الطريق الوحيد لإنسان أفضل ولمجتمع أفضل وفي النهاية لعالم أفضل».

من جهتها، قالت الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات: «نحن فخورون بشراكتنا المتينة مع الإمارات العربية المتحدة، ونقدّر التزام دولة الإمارات بدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتماشياً مع أهداف عام التسامح، تسعى مسيرتنا إلى الترويج لقيم التسامح والتعايش السلمي المشترك واحترام الإنسانية وتسليط الضوء على التناغم القوي بين قيم عام التسامح والقيم التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة». وأضافت: «بإمكان كل منا إحداث أثر إيجابي في العالم، فلنستغل مواهبنا وطاقاتنا وشغفنا، ونسعى جاهدين إلى إحداث فرق إيجابي في مجتمعاتنا».

وبالإضافة إلى العرض الغنائي والمسيرة داخل الحديقة، شهدت الفعالية تفاعل الجمهور والطلبة. وقد طُلب من المشاركين التعبير عن أحلامهم لهذا العالم ضمن بطاقات خاصة بأهداف التنمية المستدامة، حيث سيتم تضمين هذه البطاقات في معرض للفنون والصور يتم تنظيمه حول أهداف التنمية المستدامة في بداية العام المقبل.