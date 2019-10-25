«تنمية المجتمع» تنظم جلسة تفاعلية حول التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع مساء أمس الأول، جلسة نقاشية تفاعلية في منارة السعديات، تحت عنوان «رحلة في تاريخ التسامح»، بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بأبعاد ومفاهيم التسامح لدى المجتمع الإماراتي عبر التاريخ، إذ ركزت الجلسات على التسامح باعتباره أسلوب حياة، ونهجاً راسخاً لدى أفراد المجتمع.

وشارك في الجلسة النقاشية كلٌّ من الدكتور خليفة المطوع من دار زايد للثقافة الإسلامية، والدكتور محمد حبش من دائرة تنمية المجتمع.

وتضمنت الجلسات النقاشية، محاضرة قدمها الدكتور خليفة المطوع من دار زايد للثقافة الإسلامية، حيث سلط الضوء على التاريخ العريق للتنوع الثقافي في مجتمع إمارة أبوظبي، كما تطرق المطوّع إلى مفاهيم المحبة والانسجام والعيش المشترك، التي تشكّل أساس المجتمعات المتحضرة.

وأوضح الدكتور خليفة المطوع، أن دولة الإمارات كانت عبر تاريخها منارة للتسامح والإخاء، إذ حملت على عاتقها نشر التسامح بين أفراد المجتمع بأطيافه وثقافاته كافة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حبش من دائرة تنمية المجتمع، الترابط الكبير بين مفهومي التسامح، والهوية الوطنية، حيث أشار الدكتور حبش إلى ترسيخ التسامح كممارسة للأفراد ستسهم في تعزيز شعور الانتماء وحب الوطن والمجتمع.

واستعرض الدكتور محمد حبش كذلك عدداً من الحقائق التاريخية لإمارة أبوظبي، وكيف أن أبوظبي باتت قِبلة إنسانية قوامها العدالة والمحبة والوئام بين شرائح المجتمع كافة.