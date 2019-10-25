الامارات | «خليفة الطبية» تبتكر بروتوكولاً لعلاج مرضى الإدمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة الطبية» تبتكر بروتوكولاً لعلاج مرضى الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية، عن اعتماد مدينة خليفة الطبية، بروتوكولاً جديداً (مجموعة أدوية آمنة صحياً)، لعلاج أعراض انسحاب المخدر من جسد مرضى الإدمان، ويشكل نسب نجاح تبلغ ثمانية أضعاف البروتوكول التقليدي، بالإضافة إلى علاج جديد يستخدم عن طريق الاستنشاق «بخاخ» لمرض الاكتئاب، وسيتم استخدامه في أميركا وأوروبا والإمارات أبريل المقبل، مشيراً إلى سيطرة مخدر الميثامفيتامين (الكريستال)، على سوق المخدرات، منذ ثلاث سنوات، وتراجع مخدر الهيروين، فيما تركزت شريحة المتعاطين بين سن 20 و40 عاماً.

وتفصيلاً، انطلقت أمس، فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية، الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 83 باحثاً، من 15 دولة، منهم 33 باحثاً من الإمارات، بالإضافة إلى أكثر من 800 طبيب ومختص في مجالات الطب النفسي.

وقال مدير الشؤون الطبية في جناح العلوم السلوكية بمدينة الشيخ خليفة الطبية رئيس المؤتمر، الدكتور طارق درويش، «نعاني مع مرضى العلاج النفسي عدم التزامهم العلاج، خصوصاً في بعض الأمراض التي يكون فيها المريض لديه نزعة لإيقاف العلاج بشكل مبكر، لذلك فإن الاتجاه حالياً لوضع أدوية طويلة المفعول، بدأت بحقن مدتها أسبوعان، لتعويض الأدوية اليومية، ثم زادت المدة إلى شهر، وبعدها أصبحت حقنة كل ثلاثة أشهر لعلاج الفصام».

وكشف عن دواء جديد مضاد للاكتئاب عن طريق الاستنشاق (بخاخ)، سيتم استخدامه في الإمارات، وسيتوافر في الدولة بداية العام المقبل، بعدما حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ويعطى لمرضى الاكتئاب الذين لا يستجيبون للأدوية العادية، وهو سريع التأثير، يبدأ مفعوله خلال ساعات، مشيراً إلى أنه يوجد 30 نوعاً من الاكتئاب الذي لايزال من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً، ويمثل 6% من الاضطرابات النفسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجعل إجراء الأبحاث الجينية المتعلقة بالاكتئاب بشكل خاص، والأمراض النفسية بشكل عام، صعبة، نظراً لتشعبها.

Advertisements

فيما أفاد استشاري الطب النفسي رئيس وحدة علاج الإدمان في مدينة خليفة الطبية، الدكتور محمد الجارحي، بأن مدة العلاج من مخدر الأفيون ومشتقاته تكون أطول وأصعب، مقارنة بالمواد المخدرة الأخرى، بسبب شدة أعراض انسحاب المخدر من جسم المريض، مقارنة بالأنواع الأخرى، مشيراً إلى أن مدينة الشيخ خليفة الطبية ابتكرت طريقة جديدة (البروتوكول العلاجي) لعلاج أعراض انسحاب المخدرات، وتم اعتمادها من لجنة البحوث الأخلاقية والمهنية في المدينة، حيث أظهرت نتائج التطبيق أنه فعال وآمن، ويخفض مقاومة المريض للنصح الطبي، والتخارج من العلاج قبل إتمامه.

ولفت إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً من مدينة الشيخ خليفة الطبية، أجرى بحثاً على 52 حالة معالجة للأعراض الانسحابية لمرض الإدمان، وأظهرت النتائج أن نسبة من الذين عولجوا عبر البروتوكول العلاجي الجديد، نجحوا في الخروج من المرحلة الانسحابية لمرحلة النصح الطبي.

أحدث الابتكارات الطبية

شهد مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية تنظيم معرض لأحدث الابتكارات الطبية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية، تضمن عرضاً للدواء الجديد الخاص بعلاج الاكتئاب، بخاخ «سبرافاتو»، قدمته الشركة المصنّعة، وهو عبارة عن بخاخ يحتوي على مادة «الكيتامين المخدرة» لعلاج الاكتئاب، في الحالات التي تفشل فيها عقاقير أخرى في علاجه، حيث سيوفر الدواء الجديد فعالية إضافية للاكتئاب المقاوم للعلاج، والذي يعتبر حالة خطرة تهدد الحياة.

وأكد مدير التسويق في الشرق الأوسط للشركة المصنّعة للدواء، مجدي عبدالحميد، في تصريحات صحافية، أن العلاج الجديد، حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأميركية بعدما أثبت فعاليته، متوقعاً وجود الدواء في الدولة أبريل المقبل، مشيراً إلى أن استخدام العقار الجديد سيكون تحت إشراف طبيب، ويحتاج إلى وصفة طبية، كونه من الأدوية المراقبة.