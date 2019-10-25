الامارات | «الداخلية» تعقد جلسة «السعادة في التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعقد جلسة «السعادة في التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت وزارة الداخلية، أخيراً، جلسة بمقر مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، بعنوان «السعادة في التسامح»، التي جاءت ضمن سلسلة مجالس «عام التسامح»، حيث أكدت تجذر قيمة التسامح في الإمارات.

وأكد مدير إدارة إسعاد المتعاملين نائب الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بوزارة الداخلية، المقدم سعيد الظهوري، في كلمة له خلال الجلسة تأصل قيمة التسامح في المجتمع الإماراتي منذ القدم، وتمسكه بهذه القيمة على مر السنين، لافتاً إلى اشتهار هذا المجتمع وتميزه بالطباع الكريمة والسمات الطيبة.

وأوضح أن الإمارات تتخذ أساليب عدة لتطبيق مبدأ التسامح ونشر ثقافته، جنباً إلى جنب مع مبادئ السعادة والإيجابية، والانفتاح على ثقافات الشعوب المختلفة في المجتمع.

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وقد نظم هذه الجلسة مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع الإدارة العامة للسعادة، لتسليط الضوء على الارتباط الوثيق لقيم السعادة والتسامح في المجتمع الإماراتي.

وكانت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب احترام ثقافة القانون، أطلقت أخيراً مبادرة «مجالس التسامح الشرطي»، حيث أكدت في أول اجتماع لتلك المجالس الحرص على تعزيز دورها ومسؤوليتها تجاه الجميع، لتمكينهم من تحقيق المزيد من المنجزات على كل الأصعدة، والمشاركة في التنمية المستدامة، وتعزيز قيم الإيجابية والسعادة.