الامارات | مواطن يقدم 96 ساعة تدريسية مجاناً لخدمة الوطن

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الأستاذ المساعد في جامعة الفجيرة، الدكتور عبدالله الدرمكي، 96 ساعة تدريسية في مادة علم الإدارة التي يدرسها بالجامعة على مدى فصلين دراسيين، دون مقابل.
وأسهم الدرمكي في تقديم العديد من الخدمات المجتمعية، وبذل جهوداً للمساهمة في تقديم أعمال لها أهميتها في تنمية الوعي، من خلال إتاحة خبراته للآخرين مجاناً.
والتحق العشرات من أبناء وبنات الوطن من الطلاب والراغبين في دراسة علم الإدارة، بالبرامج التدريسية التي يقدمها الدرمكي، بغية زيادة معارفهم.
وقال الدرمكي: «قررت تخصيص عملي كتطوع معرفي لطلاب الجامعة، لتمكين الطلبة المواطنين من الاستفادة من مفاهيم ومناهج علم الإدارة الحديثة ومواكبته»، لاسيما في ما يقدمه من خبرة إماراتية ودراسة أميركية تلقاها خلال فترة التحاقه ببرنامج الدكتوراه. وأكد أن واجبه الوطني يحتم عليه استكمال دوره من خلال التطوع في عام التسامح، وتقديم ما يمتلكه من خبرات تدريبية لمن يحتاج إليها من أبناء وبنات الوطن.
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