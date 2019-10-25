الامارات | «صحة أبوظبي» توفر تطعيم الإنفلونزا مجاناً في مراكز التسوق وأماكن العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» توفر تطعيم الإنفلونزا مجاناً في مراكز التسوق وأماكن العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الصحة في أبوظبي توافر تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مجاناً في مراكز التسوق، وفي أماكن العمل، وفي أغلب الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، للتسهيل على أفراد المجتمع.

وأفادت مديرة إدارة الأمراض السارية بدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة فريدة الحوسني، في تصريحات لوسائل الإعلام، بوجود نظام تقصٍّ للأمراض السارية في المجتمع، ومنها الإنفلونزا والتهاب الكبد، والسل، الذي يعد من الأمراض الوافدة إلى المجتمع عبر العمالة الوافدة، بجانب الملاريا.

وأشارت إلى أهمية التوسع في تغطية الفيروسات المختلفة، واكتشافها مبكراً، والحد من انتشارها، خصوصاً مع بداية موسم الإنفلونزا، حيث تعد من الأمراض التي تأخذ الأولوية في عملية المكافحة، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ حملة توعية بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وتوفير التطعيم مجاناً في مراكز التسوق، وأغلب أماكن العمل الحكومية في أبوظبي.

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إلى ذلك ناقش مؤتمر أبوظبي الثالث للأمراض المعدية، أمس، مستجدات الفيروسات المعدية والأمراض المستجدة، والتطورات في مجال التطعيمات، وسلط المؤتمر الضوء على الاستخدام المبتكر للقاحات ومضادات العدوى الجديدة، والتشخيص ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والإنفلونزا، والطرق المثلى في إدارة واستخدام المضادات الحيوية.

وقال استشاري الأمراض المعدية رئيس قسم الأبحاث في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض، الدكتور زياد ميمش، إن الأمراض المعدية أصبحت تأخذ حيزاً عالمياً، ومنها «كورونا» في الشرق الأوسط، الذي يعد من الأمراض المعدية التي انتشرت بسرعة، وينتشر في 26 دولة، وينتقل من الإبل إلى الإنسان.