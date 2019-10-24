حمدان بن راشد يستقبل قنصل ألمانيا الجديد

دبي (وام) استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس هولجر مانيكه القنصل العام الألماني الجديد الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد في الدولة. ورحب سموه بالقنصل الألماني متمنياً له النجاح في أداء مهامه والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات خاصة في المجالات التجارية والسياحية والثقافية، حضر المقابلة عدد من المسؤولين.

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