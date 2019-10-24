أبوظبي (الاتحاد) شارك وفد من الأرشيف الوطني، برئاسة الدكتور عبدالله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف في مؤتمر تصميم الأرشيفات في أديلايد عاصمة ولاية جنوب أستراليا، واستهدفت المشاركة الترويج لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 الذي ستستضيفه أبوظبي.

وقال الدكتور عبدالله محمد الريسي: مثّل المؤتمر منصة مثالية لاستعراض استعدادات الأرشيف الوطني لاستضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020، وإن وقائع مؤتمر أديلايد قد أضافت الكثير إلى الكونجرس القادم في أبوظبي، وإن المشاركة أتاحت الفرصة أمام الوفد الإماراتي لإبلاغ ممثلي الأرشيفات الوطنية العالمية بأهم ملامح مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف القادم الذي سيعقد في أبوظبي تحت شعار «تمكين مجتمعات المعرفة»، ومن المتوقع أن يشارك فيه آلاف الأرشيفيين من مختلف أنحاء العالم، ليناقشوا قضايا عالمية جوهرية في مجال الأرشفة والتوثيق، ويستعرضوا الدور الحيوي الذي تسهم به خدمات الأرشيف في مجتمع القرن الحادي والعشرين.

ونظم الأرشيف الوطني جلسة إعلامية لأعضاء المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف، واستطاع جناح الأرشيف الوطني المصمم بشكل إبداعي أن يقدم للمندوبين والزوار والمشاركين معلومات عن الاستعدادات المستمرة من أجل استضافة الكونجرس القادم للمجلس الدولي للأرشيف، وقدم جناح الأرشيف الوطني منشورات ترويجية، وعرض فيديو خاص عن مدينة أبوظبي المضيافة بهدف إثراء معارف المشاركين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشارك في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.