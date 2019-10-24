الامارات | "بخاخ" لعلاج الاكتئاب يستخدم للمرة الأولى في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن "بخاخ" لعلاج الاكتئاب يستخدم للمرة الأولى في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية، الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبمشاركة 83 باحثاً، من 15 دولة، منهم 33 باحثاً من داخل الإمارات، بالإضافة إلى أكثر من 800 طبيب ومختص في مجالات الطب النفسي، عن علاجاً جديداً لمرض الاكتئاب يستخدم عن طريق الاستنشاق "بخاخ" سوف يتم طرحه في أمريكا وأروبا والإمارات العام المقبل

وقال مدير الشؤون الطبية في جناح العلوم السلوكية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، رئيس المؤتمر، الدكتور طارق درويش: "تم التوصل إلى دواء جديد مضاد للاكتئاب سيتم استخدامه في الإمارات ومن المقرر أن يتوفر في الاسواق بالدولة بداية العام المقبل حيث حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الامريكية، ويستخدم لعلاج الاكتئاب الحاد الشديد ويعطى لمرضى الاكتئاب الذين لا يستجيبون للأدوية العادية".

وأضاف: " العلاج الجديد عبارة عن بخاخ للأنف، ويتميز بأنه سريع التأثير، مشيراً إلى أن مرض الاكتئاب لا زال من أكثر الامراض النفسية انتشارا ويمثل 6% من الاضطرابات النفسية على مستوى العالم، حيث يوجد 30 نوع من انواع الاكتئاب"، ولفت الى ان هذا الامر يجعل اجراء الابحاث الجينية المتعلقة بالاكتئاب بشكل خاص والأمراض النفسية بشكل عام صعبة للغاية نظرا لتشعبها.

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من جانبه أكد مدير التسويق في الشرق الأوسط للشركة العالمية المصنعة للدواء، مجدي عبدالحميد، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر، أن العلاج الجديد، حصل مؤخرا على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الامريكية، بعد أن شهدت الفترة الماضية إجراء العديد من الدراسات على المرضى لتجربته وأثبت فاعلية كبيرة، مشيراً إلى أنه من المتوقع طرحه في الدولة شهر أبريل المقبل، للمساعدة في علاج مرضى الاكتئاب.

وأشار، إلى أن الدواء الجديد يتميز بفعاليته الكبيرة، في علاج أنواع الاكتئاب التي لا تستجيب للعلاجات الاخرى، ويتم استخدامه عن طريق بخاخ في الانف يؤخذ بحسب حالة المريض مرة أسبوعيا أو مرة كل أسبوعين، لافتاً إلى أن استخدام العقار الجديد سيكون تحت إشراف طبيب ويحتاج الى وصفة طبية كونه من الادوية المراقبة.

ويعد الدواء الجديد الخاص بعلاج الاكتئاب، «سبرافاتو»، عبارة عن بخاخ يحتوي على مادة "الكيتامين المخدرة" لعلاج الاكتئاب، في الحالات التي تفشل فيها عقاقير أخرى، حيث سيوفر الدواء الجديد طريقة جديدة وفعالة لمرضى الاكتئاب المقاوم للعلاج، والذي يعتبر حالة خطيرة تهدد الحياة.