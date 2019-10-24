طيران الإمارات تعزز فريقها التجاري في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا وسكاي واردز

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن تنقلات في فريق العمليات التجارية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا وسكاي واردز، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة عملائها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق.

وعكست التنقلات الجديدة التزام الناقلة بإعطاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً أكبر للتطور واكتساب خبرات جديدة بالإضافة إلى الإفادة من الخبرات التي حصلوا عليها من خلال عملهم في دوائر ومناطق أخرى لدى الناقلة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحرص دائماً على تنمية قدرات المواطنين الإماراتيين المهنية لكي يصبحواً رواداً في المستقبل. ومع التغييرات السريعة التي تشهدها الصناعة، بات من الضروري أكثر أن نبقى حيويين وأن نوظف مواهب قادرة على قيادة فرق العمليات التجارية والمساهمة في تحقيق استراتيجيتنا. وأنا على ثقة من قدرة فريقنا على تقديم أفضل مستويات الدعم لعملائنا، ومتابعة تعزيز عملياتنا ومواصلة النمو لتحقيق أهدافنا".

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وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات التالية اعتباراً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

خالد الحداد، يشغل حالياً منصب نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية وسوف يصبح نائب رئيس في سكاي واردز- الأعضاء والعمليات. وانضم خالد إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2003 كمدير تجاري وتبوأ عدداً من المناصب حيث كان في عام 2009 مديراً لطيران الإمارات في المغرب وموريتانيا والسنغال وعام 2012 مديراً لإمارة الشارقة والإمارات الشمالية.

محمد النهاري الهاشمي، يشغل منصب مدير مبيعات الشركات في دولة الإمارات، وسوف يتولى منصب نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية. وحاز محمد شهادة على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال وهو يتمتع بـ15 عاماً من الخبرة التجارية والدولية مع طيران الإمارات.

عبد الله الزماني، يشغل منصب مدير طيران الإمارات في ماليزيا وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في إندونيسيا. وانضم عبد الله إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2008 وتبوأ عدداً من المناصب في الهند وبنغلاديش وغيرها. وحاز الزماني على شهادة بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر من الجامعة الأميركية في الشارقة.

راشد العارضة، يشغل منصب مدير طيران الإمارات في إندونيسيا وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في سنغافورة. وبدأ راشد مسيرته المهنية في طيران الإمارات عام 2006 كمتدرب تجاري وقد تولى أدواراً في 6 دول منها المغرب والمملكة العربية السعودية والسودان.

محمد العطار، يشغل منصب مدير طيران الإمارات في قبرص وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في ماليزيا. وقد حاز محمد على شهادة في إدارة الأعمال من من الجامعة الأميركية في الشارقة وشهادة ماجستير علوم في الابتكار وإدارة التغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية.

محمد الوحيدي، يشغل حالياً منصب مدير تجاري في ميانمار وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في فيتنام. وانضم محمد إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2016 وقد حاز على شهادة بكالوريوس في الأعمال التجارية الدولية من جامعة غريفيث في أستراليا.

هيثم البتاوي، يشغل منصب مدير طيران الإمارات في فيتنام وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في تايلاند وميانمار وكمبوديا. وانضم هيثم إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2006 كمدير تجاري وتبوأ عدداً من المناصب الإدارية في عمان والعراق ومصر وغيرها. وحاز على شهادة ماجستير في التسويق الاستراتيجي من جامعة ولونغونغ في دبي.

طلال القرقاوي، يشغل منصب مدير دعم تجاري في السودان وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في كمبوديا. وتولى خلال منصبه السابق إدارة مبيعات الناقلة وعملياتها في البلاد وحافظ على أدائها في السوق وسط أوضاع اقتصادية صعبة.

محمد القاسم، يشغل منصب مدير دعم تجاري في بانكوك وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في قبرص. وانضم محمد إلى فريق عمل طيران الامارات في عام 2016 وهو حاصل على درجة البكالريوس في إدارة الأعمال – إدارة الخدمات اللوجستية والتوريد.

له خبرة ثلاث سنوات في المجال المصرفي – ادارة المخاطر المصرفية و ادارة حسابات كبار الشخصيات. تدرب في محطة عمّان، المملكة الاردنية الهاشمية وشغل منصب مدير الدعم التجاري في بانكوك، مملكة تايلاند

خالد حسن، يشغل حالياً منصب مدير تحليل الأعمال التجارية في الشرق الأقصى وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في الشارقة والإمارات الشمالية. انضم مجدداً إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2010 كمدير إقليمي للإمارات للعطلات ومن ثم عيَن مديراً في زامبيا عام 2012 وفي بنغلاديش عام 2013.

عمر البنّا، يتولى منصب مدير طيران الإمارات في الشارقة والإمارات الشمالية وسوف يتولى منصب مدير مبيعات الشركات في دبي.

أسماء آل رحمة، تشغل حالياً منصب مدير تحليل الأعمال التجارية وسوف تتولى منصب مدير برنامج سكاي واردز.