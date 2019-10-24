نمو إيرادات الخليج للملاحة القابضة بنسبة 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تسجيل نمو في الإيرادات التشغيلية بمعدل 19% بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018. حيث بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 130 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 109 مليون درهم إماراتي من الفترة ذاتها من عام 2018. وقد بلغ صافي خسائر المجموعة 18 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل مجموع خسائر الشركة إلى 46 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى. في حين يعود التراجع في الأداء المالي للشركة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية للسفن مصحوباً بانخفاض معدل تأجير السفن خلال الربع الثالث.

هذا واستطاعت الخليج للملاحة التكيف مع التحديات التي فرضها المناخ الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. حيث أنجزت الشركة بنجاح كافة عمليات الصيانة الإلزامية لمدة عشر سنوات إلى جانب تركيب أجهزة متطورة لمعالجة مياه الصابورة على سفنها الأربعة المستأجرة من قبل شركة سابك. وبالرغم من الفترة السابقة التي واجهت فيها الخليج للملاحة انخفاضاً في معدل تأجير سفنها، تمكنت الشركة من ضمان عقود حالية وطويلة الأجل لتأجير سفنها التسع. وقامت الشركة بإعادة الهيكلة التشغيلية والمالية بالإضافة إلى تنظيم الشركات التابعة لها بشكل يضمن استمرارية العمل وتعزيز الإنتاجية بأقل التكاليف الممكنة في المستقبل القريب. وسعياً منها لتخفيض نفقات التشغيل وتعزيز هيكل العمليات ورفع ضوابط ومعايير الحوكمة، تتطلع الخليج للملاحة إلى التعاون مع شركات خارجية متخصصة في مجال إدارة السفن لإدارة سفنها.









وبهذا الصدد، أوضح السيد سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "اليوم، مازلنا نواصل العمل على خلق فرص للتغيير الإيجابي من خلال إعادة هيكلة الشركة من الناحية الإدارية والتشغيلية؛ حيث تعد الخليج للملاحة الآن أكثر تميزاً وتكيفاً مع متغيرات القطاع من أي وقت مضى. هذا وسنستمر بالعمل على حل القضايا القديمة وأنا واثق من تحقيق التميز التشغيلي والمالي في المستقبل القريب؛ حيث نتطلع إلى اختتام العام بشكل إيجابي وتجهيز أنفسنا لعام أفضل في 2020".