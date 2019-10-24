"بلو جراوند" تؤمّن تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز محفظتها من الشقق العصرية في دبي

أعلنت شركة "بلو جراوند" المتخصصة في التكنولوجيا العقارية اليوم عن نجاحها بتأمين تمويل استثماري يبلغ 50 مليون دولار (183 مليون درهم) ضمن سلسلة التمويلات الثانية والذي يعتبر استثماراً مشتركا بين شركتان استثماريان هما "ويست كاب إنفستمنت بارتنرز" و"برايم فنتشرز"، وذلك في إطار الإعلان عن خطط "بلو جراوند" لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مدينة دبي، حيث تخطط الشركة للوصول لضم 1000 من العقارات السكنية المتميزة إلى محفظتها في عام 2020.

وتهدف شركة "بلو جراوند" إلى توفير تجربة إقامة مريحة للعملاء أينما اختاروا العيش، عبر توفير خيارات مميزة من الشقق العصرية والحديثة المزودة بأحدث التقنيات والمتاحة لفترة تتراوح من شهر إلى عام أو أكثر. وتسهم جولة جمع تمويل جديدة بدعم جهود الشركة لزيادة مواردها وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها ومواصلة تصميم منتجات مبتكرة، والارتقاء بتجربة إقامة الضيوف، فضلاً عن توسيع وجودها في أسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا. وتبدأ هذه الخطط التوسعية من أسواق لندن وباريس وسياتل بحلول نهاية عام 2019، لتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 50 مدينة حول العالم بحلول العام 2023.

وبهذا السياق قال أمين حسني المدير الإقليمي لشركة "بلو جراوند" في الشرق الأوسط: "يبحث الناس بشكل متزايد عن خيارات مرنة ومريحة في جميع جوانب حياتهم، وخاصة أن أسلوب الحياة والعمل يشهد تطوراً متسارعاً مما يفرض الحاجة للمزيد من المرونة والخدمات عالية الجودة لتلبي كافة متطلباتهم. ونحرص أن نقدم لضيوفنا تجربة مرموقة ومميزة تتيح لهم فرصة الاستمتاع بالإقامة في شقق مميزة تضم أحدث التقنيات وبتصميم يلبي أعلى المعايير. كما نوفر لضيوفنا من رجال الأعمال خيارات أفضل للإقامة بتكلفة أقل من الإقامة في الفنادق".

وقد نجحت الشركة حتى الآن بتأمين تمويل استثماري يبلغ 78 مليون دولار (286 مليون درهم) من عدة صناديق استثمارية مثل "فنتشر فريندز" و"إنديفر كاتاليست" و"آلي كورب" و"مجموعة جبار للإنترنت"، وتضم محفظتها العالمية حالياً أكثر من 2800 شقة في تسع مدن حول العالم، بما في ذلك أكثر من 500 شقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتركز "بلو جراوند" على العقارات السكنية عالية الجودة في أفضل المباني والمناطق السكنية، وتتمتع بسجل حافل بالنجاح في مجال تأجير الشقق من مالكي العقارات الأفراد إلى شركات إدارة الأصول ومؤسسات المالكين مثل "مراس القابضة" و"أورا" و"ضمان للاستثمار"

وقال تشارلي يونغ الشريك في "ويست كاب": "يسرنا أن ندعم جهود "بلو جراوند" لتنفيذ استراتيجيتها المرتكزة على النمو المنتظم والمدروس، وتقديم تجربة إقامة متميزة للضيوف، وتعزيز كفاءة توظيف الموارد للارتقاء بمستويات تميز خدماتها ومواكبة الابتكارات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".

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ومن جهة أخرى قال نيك كالياكوبولوس من "برايم فنتشرز": "نجحت شركة "بلو جراوند" بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدمات قيّمة وفريدة من نوعها تواكب التغيرات المستقبلية، ونقدر الجهود التي بذلها الفريق حتى الآن ونتطلع إلى دعم ريادتها في هذا القطاع الجديد".

وبموجب الإعلان عن تأمين التمويل الاستثماري، انضم كل من تشارلي يونغ و نيك كالياكوبولوس إلى مجلس إدارة شركة "بلو جراوند".

وتقدم "بلو جراوند" خيارات إقامة جاهزة ومناسبة للضيوف لفترات متوسطة وطويلة في العديد من المناطق المرموقة مثل وسط مدينة دبي ومرسى دبي وسيتي ووك ومركز دبي المالي العالمي. وتم تصميم كافة شقق "بلو جراوند" بأرقى المعايير وتم تجهيزها بأفضل المفروشات الفاخرة وخدمة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة عبر الواي فاي وكل ما يلزم للإقامة المريحة. ويمكن للضيوف الاستفادة من خدمات "بلو غراوند" المتاحة على تطبيقها الإلكتروني الذي يوفر لهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات مثل التنظيف والصيانة ونقل الأمتعة لقضاء أوقات مميزة في شقق جديدة في أحياء ومدن مختلفة حسب حاجتهم.

وتهدف شركة "بلو جراوند" إلى توسيع محفظتها خلال هذه الفترة التي تسبق انعقاد معرض إكسبو دبي 2020، مع التوقعات التي تشير إلى قدوم أكثر من 25 مليون زائر من 192 دولة، وعززت الشركة فريق مكتبها في دبي ليصل عدده إلى أكثر من 40 موظف مع فريق دعم عالمي يضم أكثر من 400 موظف في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وبوسطن وواشنطن وشيكاغو وإسطنبول وأثينا، وتعمل حالياً على توظيف أكثر من 90 شخص جديد ضمن فريقها.