دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية مفضّلة خلال العام 2020

كشفت شركة لونلي بلانيتLonely Planet ، أحد أكبر مراجع السفر حول العالم، عن قائمتها السنوية لأبرز المدن العالمية المفضّلة للزيارة خلال عام 2020، حيث جاءت دبي ضمن الوجهات العشر الأولى، وذلك بناءً على آراء فريق من المحرّرين والخبراء المتخصّصين في قطاع السياحة والسفر. وتم اختيار دبي لما تقدمه من تجارب سياحية مميّزة، وما تمتلكه من مقوّمات، وخيارات ترفيهية وثقافية، وفعاليات وأنشطة متنوّعة، بالإضافة إلى مشاريع جذب سياحي مبتكرة تعمل على ترسيخ مكانة المدينة كوجهة مفضلة للسفر وقضاء العطلات.

وفي تعليق له على ذلك، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يأتي اختيار دبي ضمن المدن العشر الأولى المفضلة للزيارة على قائمة لونلي بلانيت لعام 2020 دليلاً على ما تبذله المدينة من جهود لتعزيز مكانتها مع حرصها على تطوير قدراتها وإمكاناتها لتقدّم خيارات متنوّعة لزوّارها. كما أنّ اختيار المدينة من قبل أحد أكبر مراجع السفر حول العالم يعكس مكانة هذه الوجهة وتزايد الاهتمام بها لاسيما أننا مقبلون على عام حافل بالأحداث المهمة، كما أنه وفي إطار هدفنا المتمثل في أن تصبح دبي المدينة الأكثر زيارة في العالم وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، فإننا نواصل جهودنا من أجل الترويج للمدينة وترسيخ مكانتها في أوساط المسافرين من حول العالم عبر العديد من المبادرات المبتكرة والفعالة لعام 2020 وما بعده".

ومن جهته، قال توم هول، نائب رئيس شركة لونلي بلانيت للتجارب السياحية: "تشتهر دبي بتوجّهها الرائد وسعيها الدائم نحو تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة، وهو من شأنه أن يجذب المزيد من الزوّار. كما أنها تتمتّع بالعديد من المزايا اللافتة، فمشهد الطعام رائع، وتجربة التسوق عالمية المستوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدينة تنتظر عامها الأهم 2020، حيث تستضيف معرض إكسبو، وعلاوة على ذلك نجحت دبي خلال السنوات الماضية في إضافة المزيد من خيارات الجذب السياحي، ومن بينها عجلة "عين دبي"، ومتحف الشندغة، ومركز جميل للفنون، وغيرها الكثير".

وتعتبر دبي قادرة على اجتذاب العديد من شرائح الزوار على اختلاف اهتماماتهم بفضل ما تمتلكه من مقومات وقدرات سياحية متنوعة، سواء كانوا يبحثون عن وجهة لقضاء إجازة عائلية ممتعة أو يرغبون في التعرف على ثقافات متنوعة أو تذوق أشهى المأكولات العالمية.

ومع اقتراب حلول العام الجديد 2020 المميّز بأحداثه، والذي يعدّ فرصة لا تفوّت لزيارة دبي، فقد تحدث خبراء السياحة والسفر لدى لونلي بلانيت عن العديد من معالم الجذب الرئيسية في دبي، بالإضافة إلى المشاريع البارزة التي يتم تشييدها، والتي ستشكّل عند الانتهاء منها إضافة نوعية لمقومات المدينة السياحية. ويشمل ذلك موقع معرض إكسبو 2020 دبي، وكذلك متحف المستقبل الذي يعدّ حاضنة فريدة من نوعها لاستكشاف مستقبل العلوم والتقنيات والابتكار بمفهوم جديد يجسده هيكله الفولاذي المزخرف بالخط العربي، وكذلك عجلة عين دبي التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً على جزيرة بلوواترز، وتتيح لزوار المدينة مشاهدة بانورامية شاملة لدبي وساحلها الجميل وأبرز معالمها الشهيرة.

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وبالإضافة إلى ما سبق، تم الحديث بقوة عن العديد من الكنوز التاريخية والمتاحف والمناطق التراثية في القائمة، ومن بينها منطقة السيف، ومتحف الشندغة، ومتحف دبي، والأسواق التقليدية في دبي القديمة، وجامع جميرا، ومركز جميل للفنون الذي تم افتتاحه مؤخراً، بالإضافة إلى العديد من المطاعم الراقية والشعبية المميزة بحسب موقع Frying Pan Adventures

ومن بين مواقع الجذب السياحي والترفيهي التي تشتهر بها دبي، والتي ذكرتها القائمة برج خليفة، ودبي مول، وبرج العرب، ومدينة جميرا، وكذلك الوجهات الشاطئية الأبرز مثل لا مير، وكايت بيتش.

وتتمتع دبي بقدرة كبيرة على توسيع نطاق وتنويع قدراتها وخياراتها السياحية الشاملة، ومن بينها جبال حتا التي تجسد جمال الوجهات الطبيعية للإمارة. كما توجه الإمارة دعوتها للزوار لاستكشاف محمية المرموم الصحراوية التي تعد أكبر مشروع سياحي من نوعه على مستوى المنطقة وأول محمية صحراوية غير مسّورة في دولة الإمارات، وتُعتبر موطناً لمئات الأنواع من الحياة البرية. وتواصل المدينة أيضًا تركيزها على الوجهات الترفيهية والمرح مع تقديم معالم جذب سياحي مثل دبي باركس آند ريزورتس و أي أم جي عالم من المغامرات التي سرعان ما أصبحت من أكثر الوجهات المفضلة للعائلات.

ويمكن الإطلاع على قائمة أفضل 10 مدن للزيارة في عام 2020 على الموقع الإلكتروني www.lonelyplanet.com/best-in-travel والذي يقدم أيضاً نصائح ومقاطع فيديو حول أهمية زيارة دبي، إلى جانب المدن الأخرى والدول والمناطق المدرجة على قائمة لونلي بلانيت لعام 2020.