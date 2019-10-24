المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة يجري يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين

أجرى المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة بالتعاون مع سياحة رأس الخيمة الأمس يوماً مفتوحاً لاستقبال طلاب برنامج سفراء الضيافة الخاص بالمواطنين وذلك في خطوة تدعم تشجيع الجيل الصاعد من المواطنين على استلام مناصب إدارية في مجال الفنادق والسياحة.

وتم انعقاد اليوم المفتوح في فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة حيث ساهمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحية في جمع أشهر الفنادق العالمية مثل فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة ومنتجع وسبا جزيرة المرجان إضافة إلى مجموعة هيلتون ومن بينها فندق دبل تري باي هيلتون.

وفي تعليق لمدير الأعمال للمعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة، تقول جوديت توث: "نقرّ بامتناننا لمركز التوطين التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في رأس الخيمة لدعمهم المستمر لطلاب برنامج سفراء الضيافة، كما نشكر أيضًا سياحة رأس الخيمة على دعمهم في التنسيق ليوم التوظيف المفتوح للطلاب الإماراتيين".

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وعلقت الطالبة آمنة الشحي: "بدأت الدورة التدريبية المتعلقة بالفندقة والسياحة والتي فاقت توقعاتنا من حيث المحتوى والتطبيق لمفاهيم الضيافة الذي أدى لخوض التجربة في ثلاث فنادق مختلفة من إمارة رأس الخيمة مما أتاح لنا فرصة الإندماج والتعاون المشترك وإكتساب مهارات العمل الجماعي وبالتالي عزز رؤيتنا حول الفنادق وكيفية ادارتها وثقافة الابتكار في الضيافة"

أما الطالبة مريم النقبي فقد علّقت حول رحلة التوظيف بعد برنامج سفراء الضيافة: "بعد الانتهاء من برنامج الضيافة، لم أكن أتوقع أن هناك اهتماماً خاصاً في منتسبيه من قبل مؤسسة سفراء الضيافة يتضمن بحثاً عن فرص وظيفية وايجاد كافة الوسائل لحضور أهم الورشات التي تصقل فينا القيم والمهارات اللازمة لنكون سفراء الضيافة في المجالات المتعددة"

ولتسهيل الالتحاق على الطلبة الإماراتيين ستتم إتاحة الدبلوم في جميع إمارات الدولة ليمتد على فترة 3 أشهر مركّزة ومصممة لدفع المواهب المحلية والمساعدة على بناء رحلة وظيفية في عالم الضيافة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج سفراء الضيافة في تطوير مواهب وخبرات مواطني الدولة ومن ثم تخريجهم بأول دبلوم سويسري معتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وموجه لمواطنيها إضافة إلى توفير فرص عمل لهم من خلال شبكة معهد إدارة الفنادق والسياحة السويسري الواسعة في الدولة.