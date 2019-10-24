دبي فستيفال سيتي مول يستضيف أكبر احتفالية لمهرجان الأضواء مع عروض من بوليوود وألعاب نارية مميزة...

يستعد ’دبي فستيفال سيتي مول‘، بالتعاون مع القنصلية العامة الهندية في دولة الإمارات ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، لاستضافة أكبر احتفالية لمهرجان الأضواء (ديوالي) في دبي هذا العام، لمنح 3.3 مليون من أبناء الجالية الهندية في الإمارة، فرصة الاستمتاع بتجارب وفعاليات منقطعة النظير وبهذه المناسبة بأسلوبٍ مُميز في ربوع هذه الوجهة عالمية المستوى. وسيتخلل الاحتفالات التي ستنطلق غداً (24 أكتوبر)، إطلاق النسخة الرابعة والاستثنائية من عرض ’تخيل‘ الشهير تحت عنوان ’حديقة هاتي‘، والذي سيتيح للزوار تجربة ممتعة وفريدة مستوحاة من عالم بوليوود الزاخر بالألوان، مع مقطوعات موسيقية تتزامن مع عروض الألعاب النارية والإيقاعات الحماسية المصممة خصيصاً لهذه المناسبة.

وبالإضافة إلى الفعاليات المُرتقبة، سيحظى الزوار بحضورٍ خاص لنجمة السينما الهندية ومُقدمة البرامج نيلا أوشا. وقد عملت أوشا لحوالي عشر سنوات كمقدمة برامج إذاعية في راديو Hit 96.7 بدبي، ثم دخلت عالم السينما الهندية في عام 2013 من خلال مُشاركتها في فيلم Kunjananthante Kada الذي نالت عنه جائزة ’أفضل ممثلة صاعدة‘ ضمن حفل توزيع جوائز ’آسيا فيجن‘. وتألقت أوشا منذ ذلك الحين في عدّة أفلام مميزة منها Gangster (2014) وFireman (2015)، ومؤخراً فيلمي Lucifer وPorinju Mariam Jose.

وستنضم أوشا إلى أكثر من 30 ألف زائر سيحضرون حفل إطلاق مهرجان الأضواء الهندي (ديوالي) مساء يوم غد. وستبدأ الفعاليات عند الساعة 4:00 مساءً في منطقة ’فستيفال باي‘؛ حيث ستوزع أساور مجانية مزودة بإضاءة LED تضيء مع الايقاعات لأول خمسة آلاف ضيف، بالإضافة إلى تقديم عروضٍ لرقصات هندية تقليدية وأشهر موسيقى وأغنيات عالم بوليوود، التي سيحييها منسق الأغاني في ’فستيفال باي‘. كما سيتم نقل الأجواء الاحتفالية مُباشرة على أثير إذاعة ’فيرجن راديو‘ و’سيتي إف إم‘ و’العربية‘، ليبقى المستمعون على إطلاع على كافة الأنشطة خلال يوم الافتتاح، فضلاً عن تنظيم ألعاب ومسابقاتٍ حماسية ستتيح للزوار فرصة الفوز بجوائز قيّمة.