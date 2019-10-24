مهرجان ON.DXB يكشف برنامج الفعاليات وأبرز المشاركات العالمية والإقليمية

ضمن استعدادها لإطلاق النسخة الأولى من مهرجانON.DXB ، المُلتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد والمواهب الإقليمية في مختلف مجالاته، كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان البرنامج الذي يشمل سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل والحفلات الموسيقية والعروض الحية، التي يقدمها مجموعة من صناع الأفلام والخبراء والمتخصصين ونجوم الإعلام من المنطقة.

وتم الإعلان عن أبزر المتحدثين من الشخصيات المرموقة في مجال صناعة الأفلام، والفيديو والموسيقى والألعاب الالكترونية أو المحتوى التفاعلي، و أهم العلامات التجارية العالمية الرائدة في هذه المجالات المشاركة في المهرجان الذي تستضيفه مدينة دبي للاستديوهات في الفترة من 21-23 نوفمبر المقبل.

وشملت قائمة المتحدثين الذين تم الإعلان عن مشاركتهم في المهرجان المخرج والمنتج السينمائي الأمريكي الشهير سبايك لي، والمغني البريطاني المعروف "كانو"، بالإضافة إلى ليزا كوشي الممثلة والمنتجة ، وصانع المحتوى المتخصص في الألعاب الإلكترونية السعودي ريان الاحمري، الذي يمتلك ملايين المتابعين على صفحاته في وسائل التواصل الإجتماعي، إلى جانب مجموعة كبيرة من صناع الأفلام والمحتوى والموسيقى من دولة الإمارات ومختلف أرجاء المنطقة.

يأتي المهرجان بمبادرة من «مدينة دبي للإعلام»، بالتعاون مع «لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي»، بهدف تعزيز نمو قطاع صناعات تطوير المحتوى والإعلام الجديد، ويشكل فرصة مثالية للمواهب في صناعات الأفلام، والفيديو والموسيقى والألعاب الإلكترونية أو المحتوى التفاعلي لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين والمشاهير وأصحاب الخبرة والتجارب في هذه المجالات.

وبهذه المناسبة قال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: " تجسد منصة المهرجان ترجمة فعلية للرؤية والتوجهات الاستراتيجية التي تنتهجها مدينة دبي للإعلام في سبيل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية ومركزاً لصناعة المحتوى الإعلامي بالإضافة إلى جهودنا الرامية إلى تطوير الكفاءات ودعم المواهب محلياً و إقليمياً وتمكينهم من تحقيق مراكز تنافسية في مختلف مجالات الإعلام".

وأضاف: "يأتي استقطاب نجوم ومشاهير عالميين بمثابة تأكيد واضح على التزامنا بتوفير منصة تربطهم بالجيل الجديد من الكفاءات وصناع المحتوى الإعلامي في المنطقة، ونطمح أن تسهم مشاركاتهم في إلهام المواهب الشابة ودعمهم للوصول إلى العالمية".

وقال جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: "لطالما شكلت دبي خيارًا جذابًا لصانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم نظراً لما تمتلكه من بيئة تشريعية محفزة لتنمية الأعمال وإطار تنظيمي مرن، وهذا ما يمَكن دبي من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الإبداعية كالسينما والموسيقى والألعاب، ويعد هذا المناخ فرصة مثالية نسعى من خلال المهرجان إلى تمكين المواهب الناشئة من الاستفادة منها والانطلاق بمواهبهم من دبي نحو العالمية"

مشاهير عالميون يشاركون تجاربهم عبر منصة المهرجان

ووفقاً لأجندة المهرجان، يشارك المخرج السينمائي الأمريكي سبايك لي في جلسة يستعرض فيها رحلته الاستثنائية الملهمة والممتدة لأكثر من 30 عاماً في صناعة الأفلام، انطلاقاً من عمله على فيلم ’دو ذا رايت ثينج‘ ووصولا إلى فوزه بجائزة الأوسكار عن أعماله المرموقة. ويعتبر سبايك لي مؤلفاً ومخرجاً سينمائياً ذو رؤية إبداعية غير مسبوقة تجسدت في سجلّه المهني الحافل بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة مثل ’دو ذا رايت ثينج‘ و’شيز جوتا هاف إت‘ و’جانغل فيفر‘، فضلاً عن أعمال حققت شهرة واسعة مثل ’مالكولم إكس‘ و’إنسايد مان‘ و’سامر أوف سام‘ و’بلاك كلانزمان‘، وحصل لي على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 2015، وبجائزة "أفضل سيناريو مقتبس" عن فيلم ’بلاك كلانزمان‘ في عام 2019. كما نال جائزة "أفضل مخرج" عن ذات الفيلم، بينما تفوق عليه فيلم ’جرين بوك‘ بفارق بسيط عن فئة ’أفضل فيلم‘.

ومن جانبه يتحدث المغني البريطاني كانو، عن أهمية وقوة تأثير الموسيقى كأداة لتحقيق التغيير الإيجابي، وذلك انطلاقاً من تجربته الناجحة في هذا المجال، ومن المقرر أن يحيي كانو الحفل الختامي للمهرجان، حيث سيقدّم حفلاً على المسرح الرئيسي يوم السبت 23 نوفمبر بمشاركة مغني الراب المصري ويجز، إلى جانب فريك، مغني الراب الصومالي المقيم في الإمارات.

وأكدت ليزا كوشي، الممثلة والمنتجة الأمريكية، مشاركتها في المهرجان عبر إلقاء كلمة رئيسية حول صناعة محتوى الرقمي وأثره في تحقيق الانتشار والوصول للعالمية انطلاقاً من مسيرتها الناجحة في هذا المجال، حيث تمكنت من استقطاب وتكوين قاعدة جماهرية ضخمة عبر قناة الـ ’يوتيوب‘ الخاصة بها والتي تضم 25 مليون مشترك، ومع أكثر من ملياري مشاهدة عبر ’يوتيوب‘ على قنوات مخصصة مثل ’ليزا أون ديماند‘ و’ليزا كوشي تو‘، حققت كوشي نجاحاً كبيراعلى ’يوتيوب‘ عندما أدى انطلاق الموسم الثاني من ’ليزا أون ديماند‘ إلى استقطاب أكبر عدد من المشاهدات عبر المنصة في الأسبوع الأول مقارنةً بأي سلسلة مقاطع فيديو أخرى على ’يوتيوب‘ عبر الزمن.

وفي ما يخص صناعة الألعاب الإلكترونية يشارك صاحب أشهر منصة ألعاب الكترونية، ريان الاحمري من المملكة العربية السعودية، الجمهور تجربته كأحد أهم المؤثرين في مجال الألعاب الإلكترونية الذي نجح بإطلاق واحدة من أكثر قنوات يوتيوب مشاهدة في العالم العربي والتي تضم حوالي 6.7 مليون مشترك.

المنصة تواصل تلقي المشاركات المجتمعية

وتلقى المهرجان أكثر من 250 مشاركة لمختلف أنواع المحتوى الإبداعي وبلغات مختلفة بما في ذلك الأفلام الوثائقية القصيرة والأفلام القصيرة والفيديو ونماذج للألعاب الالكترونية أو المحتوى التفاعلي والموسيقى، وذلك بعد أن أتيح المجال للمواهب من المنطقة بالتسجيل ومشاركة المحتوى للتنافس على استعراضه عبر منصات المهرجان و أمام شريحة واسعة من المشاهير والمحترفين والمؤسسات العالمية والجمهور. كما سيتم اختيار أفضل المشاركات ضمن أربع فئات ليتم استعراضها في ON.DXB. وسيتم استعراض المشاركات المختارة أمام لجنة متخصصة لنيل جائزة بهدف تبني الأفكار والاحتفاء بالمواهب والابتكار.

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مشاركة صناع السينما العربية والأجنبية

ويشارك في المهرجان نخبة من صناع السينما العربية والأجنبية، و تم الإعلان عن مشاركة كل من أسري بينداتشا، المخرج السينمائي الذي يتخذ من دبي مقراً له، وهو صاحب الفيلم الوثائقي المؤثر ’فولو مي‘؛ ومصطفى عباس، المخرج السينمائي الإماراتي الذي أخرج فيلم ’حالة غروب‘ الذي تم عرضه في مهرجان ’كان‘ السينمائي؛ وأفنان القاسمي، كاتبة مسلسل ’بنات الملاكمة‘. وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في مجال السينما مشاركين من شركة ’إيمج نيشن أبوظبي‘، دولبي ، وإندمول للانتاج التلفزيوني، والدكتور ديفيد تولي، كبير المحاضرين في دراسات الإعلام والسينما بجامعة ميدلسكس، والذين سيستضيفون جلسات تهدف لدعم المواهب في قطاع السينما.

رواد من عالم الألعاب الالكترونية

وإلى جانب المبدع السعودي ريان الاحمري، يرحّب المهرجان بكبار مواهب قطاع الألعاب الإلكترونية، ومن بينهم’هبة محارب‘، الشريك المؤسس لـ ’شنب قيمز‘؛ وجون ليسي، مدير عام ومؤسس ’باور ليج جيمنج‘؛ والشخصية المؤثرة أحمد النشيط؛ ومقدمة البرامج التلفزيونية براءة عبدالله؛ وكريم إبراهيم، مؤسس ’روبوكوم في آر‘، محمد التركستاني مدير "تالنت غيمينغ " في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدورها ستناقش "كت آند ماسترد" أهمية تقارب الوسائط المتعددة والمحتوى التفاعلي وأفضل سبل الاستفادة منها في صناعة الألعاب الإلكترونية، كما تقدم "دان دي تي إم" تجربة سينمائية تفاعلية فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلكستيفن جورج ، الشريك المؤسس لـموقع "جروبون" ومؤسس تطبيق "سركس".

صناع المحتوى التفاعلي يتحدثون إلى المواهب الناشئة

ويشارك في المهرجان أيضا نخبة من صناع الفيديو والمحتوى التفاعلي مثل محمد فتال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ’الفن‘؛ و’نور ستارز‘، قناة ’يوتيوب‘ التي تضم أكبر عدد مشتركين في العالم العربي؛ ومنال مافن، أخصائية التجميل؛ والمؤثرة الإعلامية السعودية "ديلر تي في ".



حضور عالمي لممثلي المنصات الموسيقي المعروفة

سيتمثل قطاع الموسيقى الإقليمي عبر حضور إيلي أبو صالح، نائب رئيس ’أنغامي‘ في دول مجلس التعاون الخليجي، ومايك فيربورن، مدير عام ’سوني ميوزيك‘؛ وعمرو رمضان، مؤسس مهرجان وصلة للموسيقى العربية البديلة، ومتحدثين من شبكة الإذاعة العربية.

مؤسسات عالمية مرموقة

وتتضمن قائمة العلامات التجارية التي تركز على المحتوى، وأكدت مشاركتها في المهرجان، كلاً من ’فيسبوك‘،’انستاغرام‘،’أنعامي‘،’انديمول‘، ’تايمو آسبكت‘، و’سوني ميوزيك‘، و’دولبي‘، و’فينيالي ميديا‘، ’ديوان غروب‘، ’ستارز بلي‘، و’فيو كليب‘، ’إم بي سي‘، و’بلينك ستوديو‘، ’سركاس‘، ’ستريت لايف‘و’ديجيساي مصر‘،و’هايبرد هيومانز‘، وغيرها

لمحة عن أرض الحدث

تضم أرض الحدث ON.DXB منطقتين رئيسيتين هما: "إنداستري إرينا" و"فيستيفال سكوير"، وتحتوي "إنداستري إرينا" الداخلية ردهات منفصلة بهدف استضافة مختلف الأنشطة التفاعلية، منها منصات حوارية، يقدم من خلالها العديد من المتحدثين والمتخصصين رؤاهم وتطلعاتهم حول أكثر المواضيع الاستراتيجية المرتبطة بتقدم الصناعات، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والمناظرات، و تستعرض منصة المهرجان أيضا أحدث مخرجات التكنولوجيا وتطبيقاتها، كما تحتضن اللقاءات التعريفية التي تستهدف تعزيز أصر التواصل وتوسيع شبكة المعارف والعلاقات.

وتقام في منطقة "فيستيفال سكوير" مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية المقامة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مسرح سينمائي مخصص للإصدارات الحصرية، و مساحة مخصصة لإقامة ورش العمل يقدمها خبراء من قبل العلامات التجارية المشاركة بما في ذلك "أنغامي" و"فيسبوك" و "انستاغرام" و "إن فايف".

ويعد مهرجان ON.DXB، ثمرة تعاون مدينة دبي للإعلام" و"لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي"، وهو منصة متكاملة لصنّاع القرار الإعلامي والمتخصصين والشركات العالمية الرائدة والمستثمرين والمواهب المحلية والإقليمية في هذه الصناعات المعتمدة على الابتكار والإبداع، ويتيح فرصاً لبناء الشراكات وتنمية الأعمال والاطلاع على آخر المستجدات التقنية الأمر الذي يسهم في دفع عجلة نمو تلك الصناعات المترابطة، وتعزيز مكانة دبي مقراً عالمياً لكبرى الشركات وأبرز المواهب.