تكريم منتجع ميلينيوم المصنعة في حفل توزيع "جوائز السفر العربي"

فاز منتجع ميلينيوم المصنعة بعمان، وهو منتجع سياحي من تطوير شركة "عُمران" الرائدة في استثمار وتطوير وإدارة الأصول الفندقية والسياحية في عُمان بجائزة "أفضل منتجع عائلي" للعام 2019 في حفل توزيع جوائز السفر العربي الليلة الماضية، وذلك لالتزامه بتقديم أفضل معايير الضيافة لجميع أفراد العائلة.

وتحتفي جوائز السفر العربي بأبرز الشركات والفنادق والمنتجعات العاملة في قطاع الضيافة بالشرق الأوسط، ويتم اختيار الفائزين بتصويت من حكام يمتلكون خبرة طويلة في مجال الضيافة. اقيم الحفل بحضور كبار الشخصيات وممثلين عن أهم الشركات السياحية مما يعكس أهمية وقيمة الجائزة المقدمة لمنتجع ميلينيوم المصنعة.

وقال ديرموت بيرشال، المدير العام في منتجع ميلينيوم المصنعة: "نحن فخورون للغاية بفوزنا بجائزة أفضل منتجع عائلي لسنة 2019 من جوائز السفر العربي. وتعكس الجائزة جودة الخدمات التي يقدمها منتجع ميلينوم المصنعة وتفاني فريق عملنا في تقديم أرقى معايير الضيافة والاستقبال للضيوف. ولا شك ان حصولنا على هذه الجائزة المرموقة من جوائز السفر العربية يعتبر انجازا كبيرا يضاف الى انجازات الفندق".

واستحق المنتجع هذه الجائزة بفضل احترافية فريق عمله وجودة مرافقه ذات المستوى العالمي، إذ يقع المنتجع مباشرة على الشريط الساحلي ويضم شاطئا خاصا بمياه زرقاء صافية تتخللها شعاب مرجانية، ويوفر المنتجع كذلك رحلات بحرية لمحبي رياضة الغوص مما يجعل منتجع ميلينيوم المصنعة وجهة مفضلة للعائلات.