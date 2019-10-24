شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": عاصفة مدارية جديدة على بحر العرب خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بتشكّل منخفض مداري في شرق بحر العرب و غرب السواحل الهندية، لافتاً إلى أن المنخفض سيتمركز عند خط عرض 15.4 درجة شمالاً وخط طول 70.4 درجة شرقاً.
وتوقّع المركز أن تتراوح سرعة الرياح حول مركز المنخفض ما بين 40 إلى 50 كم/س، على أن يصاحبه سحب ركامية ممطرة، منوهاً إلى أنه يتوقع تحرك المنخفض المداري باتجاه شرق - شمال شرق خلال ال 12ساعة المقبلة.
وذكر أن المنخفض سيواصل تعمقه ليصل إلى حد العاصفة المدارية، ويتحرك في اتجاه الغرب خلال الساعات 24 المقبلة إلى وسط بحر العرب، مشدداً على أنه لا يوجد تأثير مباشر على الدولة خلال الثلاثة أيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "الأرصاد": عاصفة مدارية جديدة على بحر العرب خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.