الامارات | "الأرصاد": عاصفة مدارية جديدة على بحر العرب خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": عاصفة مدارية جديدة على بحر العرب خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بتشكّل منخفض مداري في شرق بحر العرب و غرب السواحل الهندية، لافتاً إلى أن المنخفض سيتمركز عند خط عرض 15.4 درجة شمالاً وخط طول 70.4 درجة شرقاً.

وتوقّع المركز أن تتراوح سرعة الرياح حول مركز المنخفض ما بين 40 إلى 50 كم/س، على أن يصاحبه سحب ركامية ممطرة، منوهاً إلى أنه يتوقع تحرك المنخفض المداري باتجاه شرق - شمال شرق خلال ال 12ساعة المقبلة.

وذكر أن المنخفض سيواصل تعمقه ليصل إلى حد العاصفة المدارية، ويتحرك في اتجاه الغرب خلال الساعات 24 المقبلة إلى وسط بحر العرب، مشدداً على أنه لا يوجد تأثير مباشر على الدولة خلال الثلاثة أيام المقبلة.