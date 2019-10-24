كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| تويوتا غرانفيا 2020 تصل إلى دبي

كشفت العلامة التجارية اليابانية تويوتا عن سياراتها الجديدة تويوتا غرانفيا 2020

هذا الإصدار الأخير، الذي تم إطلاقه أمام جمهور متحمس في دبي، مدعوم بمحرك V6 سعة 3.5 لتر.

وتأمل تويوتا أيضًا أن تجذب Granvia موردي سيارات الليموزين الفاخرة، وهي قادرة على استيعاب ستة ركاب.

وتأتي Granvia مع حبيبات خشبية وتشطيب معدني، فضلاً عن تكييف الهواء الذي يساعد على ما يبدو في إزالة البكتيريا والروائح الكريهة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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ومن المفهوم في السيارات من هذا النوع، أن التركيز على السلامة، وليس فقط للسائق والركاب – تقول تويوتا إن جرانفيا الجديدة تقلل من الخطر على المشاة من خلال دمج تعزيزات تمتص الطاقة في مقدمة السيارة.

وتشتمل تقنيات مساعدة السائقين على شاشة قياس 4.2 بوصة ووحدة معلومات ترفيهية قياس 7.0 بوصة وعجلة قيادة متعددة الوظائف ومرآة للرؤية الخلفية الرقمية تتيح رؤية واضحة بغض النظر عن عدد حقائب الجولف التي قمت بتعبئتها في الخلف.

يبدأ سعر طراز Granvia SE من 177000 درهم وهي متوفر في صالات عرض تويوتا في الإمارات.