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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 24 أكتوبر 2019 صور مثيرة تظهر جمال الإمارات ئنشرت صحيفة غلف نيوز مجموعة من الصور التي تبرز جمال المناظر الطبيعية والعمرانية في دولة الإمارات. مشهد لمياه أبوظبي Advertisements مشهد للغروب في رأس الخيمة مشهد لدبي مارينا في المساء صورة من جبل جيس

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