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صور مثيرة تظهر جمال الإمارات

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 24 أكتوبر 2019 آخر المقالات, الإمارات مشاركة

صور مثيرة تظهر جمال الإمارات

ئنشرت صحيفة غلف نيوز مجموعة من الصور التي تبرز جمال المناظر الطبيعية والعمرانية في دولة الإمارات.

مشهد لمياه أبوظبي

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مشهد للغروب في رأس الخيمة
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مشهد لدبي مارينا في المساء

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صورة من جبل جيس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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