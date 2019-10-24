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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 24 أكتوبر 2019 آخر المقالات, الإمارات مشاركة
صور مثيرة تظهر جمال الإمارات
ئنشرت صحيفة غلف نيوز مجموعة من الصور التي تبرز جمال المناظر الطبيعية والعمرانية في دولة الإمارات.
مشهد لمياه أبوظبي
مشهد لدبي مارينا في المساء
صورة من جبل جيس
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