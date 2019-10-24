آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 24 أكتوبر 2019

بالصور| سيارة رولز رويس دون بلاك بادج تتجول في جبل جيس

إنها ليست نوع السيارة التي عادة ما تسافر في الصحراء، لكن فريق Rolls-Royce في الإمارات أخذ يارة من طراز Dawn Black Badge من علامة marque إلى جبل جيس في رأس الخيمة لإظهار قدرتها على التأقلم مع مناطق أكثر من شوارع المدينة.

وكانت السيارة الحمراء المكشوفة بخطوطها الكلاسيكية في تناقض حاد مع المناظر الطبيعية الصخرية حيث انطلقت من مدرج المطار إلى قمة الجبل في سلسلة حجر.

Advertisements

وبينما تعاملت Dawn مع التضاريس التي سارت عبرها بشكل مثير للإعجاب، ظلت الطرق الوعرة خارج التجربة.

يذكر أن السيارة مزودة على محرك قوي بسعة 12 لترًا بسعة 6.6 لتر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.