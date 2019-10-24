كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في معرض دبي للسيارات 2019؟

ستنعقد النسخة القادمة من معرض دبي الدولي للسيارات في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر.

من آسيا إلى الولايات المتحدة، سيستضيف معرض هذا العام أكبر الشركات المصنعة في العالم بما في ذلك مرسيدس بنز وبي إم دبليو وفيراري ومازيراتي ولينكولن وكاديلاك وشفروليه وجي إم سي وجاغوار لاند روفر ونيسان وميتسوبيشي، بحسب أريبيان بيزنس.

وتستعد شركة عجلاني للسيارات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها لأول مرة لطرح سيارتها Hypercar التي تحدث بالفعل ضجة عالمية قبل إطلاقها.

وقال مدير معرض دبي الدولي للسيارات أندرو وينجروف: “بلا شك، سيكون معرض دبي الدولي للسيارات هذا العام الأكثر تقدماً وتوجهاً نحو التجربة في تاريخنا الذي يمتد 30 عاماً”.

وأضاف “منذ إصدارنا الأخير، رأينا الاندماج بين القيادة والسيارات والتقنيات التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قلب حياتنا المستقبلية – والتي ستظهر جميعها حية في دبي. هذا تحول تخطى الإضافات الرقمية للوحة القيادة الرقمية ليصبح الآن العقل المدبر وراء كيفية تشغيل مركباتنا وحتى التواصل على الطريق، حيث يتوقع الخبراء أنه سيكون هناك 220 مليون سيارة متصلة بشبكة 5G على الطريق بحلول عام 2024. مثل هذا يجبرنا على إعادة التفكير في مفهوم القيادة والنقل بأكمله. ”

وفي استكشاف موضوع Future Mobility ، تعاون المعرض مع Italdesign لتقديم مفاهيم فريدة من نوعها بما في ذلك تجربة Pop.Up Next VR، والتي ستنقل الزائرين على متن طائرة استطلاع بدون طيار داخل المدينة وفوق شوارع دبي.

وسيكون هناك أيضًا نظرة فاحصة عن قرب داخل مفهوم الكبسولة الخاص بدبي إلى أبو ظبي هايبرلوب، وهو أنبوب مفرغ قادر على نقل الركاب بسرعات تصل إلى 1080 كيلومتر في الساعة.

وسيكون معرض هذا العام نقطة انطلاق لإطلاق طرازات من قبل بعض أكبر اللاعبين في صناعة السيارات.

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وسيشمل ذلك إطلاق أول طراز عالمي للإنتاج لسيارة Aspark OWL، وهي سيارة كهربائية يابانية بالكامل تعمل بقوة 1150 حصانًا وقادرة على الانتقال من 0-100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين. وهي أسرع سيارة كهربائية على الإطلاق، وتعد OWL – التي يتم إنتاجها حاليًا في أوساكا – المشترين بسرعة قصوى تبلغ 280 كيلومترًا في الساعة، مع نطاق يبلغ 300 كيلومترًا بالكامل.

وقال ماسانوري يوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي في Aspark: “سيكون الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا لسيارات Aspark، لذلك يسعدني للغاية أن أكشف عن النسخة النهائية OWL في معرض دبي الدولي للسيارات – أكبر حدث للسيارات في الشرق الأوسط.”

وستحضر Zedro SAL ، الشركة المصنعة للسيارات الفخمة في لبنان، معرض السيارات لإطلاق العلامة التجارية الجديدة الشهيرة بقوة 1250 حصانًا، بينما ستكشف HongQi، علامة السيارات الفاخرة المملوكة لشركة FAW Car China عن ما لا يقل عن ستة طرز جديدة.

كما ستقوم المجموعة 63 التي تقوم برعاية نادي النخبة الذي تبلغ تكلفته 500 مليون درهم، حيث سيتم عرض أكثر من 20 من أكثر السيارات الرياضية المذهلة الموجودة في أي مكان في العالم، بما في ذلك إصدار محدود من بوجاتي فيرون، وهي سيارة لامبورغيني بقيمة 10 ملايين دولار.

وفي أماكن أخرى، ستكون هناك سيارة go-karting عالية السرعة، وهي منطقة اختبار قيادة كاملة للمشترين الذين يحرصون على تجربة السيارات وتجربة الانجراف من قبل بعض من الأفضل في هذا المجال.

وقال تريكسي لوميرمان ، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات، مركز دبي التجاري العالمي: “سيكون معرض دبي الدولي الخامس عشر للسيارات من جديد في طليعة تحول السيارات في الشرق الأوسط. وسيشهد الحاضرون هذا العام تجارب القيادة المستقبلية وتكنولوجيا التنقل التي تعيد تصور صناعة السيارات العالمية”.

تذاكر الحدث متوفرة الآن بخصم 25 بالمائة حتى 11 نوفمبر.