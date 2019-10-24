أبوظبي (وام) زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، خلفان مطر الرميثي في منطقة البطين بأبوظبي، واطمأن سموه على صحته، متمنياً له موفور الصحة والعافية والشفاء العاجل.

واستذكر سموه -خلال حديثه مع الرميثي وأفراد أسرته- مسيرة عطائه الزاخرة التي استمرت عقوداً من الزمن في خدمة وطنه ومجتمعه بإخلاص وأمانة ومحبة وولاء في مختلف المواقع والمهام، مشيراً إلى أن خلفان الرميثي أحد رجال الوطن الأوفياء الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وعاصروا قيم زايد ومبادئه في حب الخير وبناء الوطن وخدمته.

رافق سموه خلال الزيارة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: خلفان الرميثي أحد رجال الوطن الأوفياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.