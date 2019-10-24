«الخارجية» تدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند السفر لتشيلي

أبوظبي (الاتحاد) دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند السفر إلى تشيلي حتى إشعار آخر، وذلك نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة.

ودعا خالد بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة الموجودين في تشيلي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتفادي أماكن المظاهرات، ويمكن التواصل مع السفارة الإماراتية، لأي أمر طارئ.

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