السفير الروسي: آفاق واسعة للتعاون بين الإمارات وروسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، أن العلاقة بين دولة الإمارات وروسيا هي علاقات استراتيجية، شهدت في يونيو 2018 نقطة تحول مهمة تمثلت في توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مساء أمس بعنوان «العلاقات الإماراتية - الروسية.. شراكة استراتيجية»، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ولفيف من الكتاب والباحثين والمفكرين والصحفيين، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.

وتم في بداية المحاضرة عرض فيلم قصير حول الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الدولة مؤخراً والتي كانت غنية بالفعاليات التي تعبر عن عمق العلاقات الخاصة بين البلدين.

وعرض السفير الروسي لمحة حول تاريخ العلاقات بين جمهورية روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورها منذ عام 1971 مع الاتحاد السوفييتي، وما تلا ذلك من تبادل للسفراء في نوفمبر 1985، ثم تبادل افتتاح السفارات لدى البلدين.

وقدم السفير شكره الجزيل إلى المسؤولين بدولة الإمارات، على جهودهم وتعاونهم، خاصة في الأشهر الخمسة الأخيرة، في إطار التهيئة والتحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين.

وأشار السفير إلى أن استقبال الرئيس بوتين جرى على أعلى مستوى، وتم التحضير للزيارة بصورة استثنائية، وقد سبق هذه الزيارة بأيام اجتماع للجان المشتركة بين البلدين، كما تم خلالها توقيع 9 اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وقال السفير: إن زيارة الرئيس الروسي كانت قصيرة في وقتها، لكنها كانت حافلة بالملفات المختلفة والغنية والمشتركة بين البلدين.

وتطرق السفير في حديثه إلى مواصلة تطوير العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث شهدت هذه العلاقات في السنوات القليلة الماضية تحولاً كبيراً في عمقها ومتانتها، مشيراً إلى أن هناك برامج ومشاريع استثمارية مشتركة بين مؤسسات البلدين يجري العمل فيها، كما عبر عن سعادته بنجاح رحلة الفضاء التي قام بها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع روسيا الاتحادية، آملاً أن يتطور هذا التعاون الذي يعبر عن مدى التقدم الحضاري الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة.