«دبي القضائي» يعلن توصيات «مستقبل المعرفة القضائية»

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي القضائي عن التوصيات التي خرجت بها النسخة الأولى من ورشة عمل «رسم مستقبل المعرفة القضائية»، وذلك تحت شعار «المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي»، والتي أقيمت مؤخراً. وخلال هذه الورشة التي كانت تهدف إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي ومجالات تطبيقاته في القطاع القانوني ونشر الوعي بأهمية هذا المجال، استعرض الخبراء أبرز وأحدث الدراسات في مجالات الذكاء الاصطناعي والجوانب القانونية لها، كما عرضت تجارب عالمية رائدة في المجال ذاته، الأمر الذي ساعدهم على الخروج بعدد من التوصيات المهمة.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نفخر بالانطباع الذي خرج به المشاركون، وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها على استشراف المستقبل عبر خطوات تعزز ريادتها العالمية، وخاصة في مجالات تطبيق وتبني استراتيجيات الذكاء الاصطناعي».

وأشاد المشاركون بالأطر العامة التي اشتملت عليها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. وسجل الحضور عرفانهم لقيادة الدولة، لدعمها وإيمانها بضرورة التفرد والريادة، باستحداث أول وزارة للذكاء الاصطناعي، وأول جامعة للدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ما سيعود بالنفع على الأجيال المقبلة في الإمارات والعالم أجمع.