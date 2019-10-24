«حقوق الإنسان بقضاء أبوظبي»: إنهاء معاناة 79 حالة إنسانية منذ يناير

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، أن عدد الحالات الإنسانية التي عالجها مكتب حقوق الإنسان التابع لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في الدائرة، بلغ 79 حالة منذ بداية يناير وحتى منتصف الشهر الجاري، 23% منها تتعلق بطلبات مساعدة مالية من مقيمين مقابل 8% طلبات المساعدة المالية من مواطنين، و20% تراكم مخالفات والتزامات مادية وقانونية أدت إلى الحبس، و13% طلبات إعفاء من الرسوم، و10% طلبات لها علاقة بقضايا النفقة و6% تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. بينما بلغت طلبات استرحام الإبعاد 7%، وطلب محامٍ 5%، وتسلم جواز سفر 5%، إضافة إلى 2% لكل من حالات إثبات النسب وحالات تتعلق بجنسية جزر القمر. جاء ذلك، خلال العرض التقديمي لمكتب حقوق الإنسان أمس الأول، أمام رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية بمحاكم ونيابات أبوظبي تحت عنوان: «عدالة إنسانية»؛ وذلك بهدف التعريف بعمل المكتب وأهدافه وأدائه، في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتطلع المكتب من خلاله إلى تحقيق شراكة استراتيجية تساهم في تجويد أدائه في حل القضايا الإنسانية المعروضة عليه، بمساعدة أعضاء السلطة القضائية تحت سقف القانون، وبما يليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الإنسانية والحقوقية.

وأوضح المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اهتمام دائرة القضاء بمجال حقوق الإنسان يأتي في إطار توجه حكومة أبوظبي لتحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان في المجالات كافة كجزء من الإرث الإنساني والحضاري لشعب ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، بضرورة مراعاة معايير حقوق الإنسان ضمن الإطار القانوني والقضائي والخدمي بدائرة القضاء، فضلاً عن دورها المتعلق بوظيفتها المجتمعية، مثل حماية حق الأفراد والفئات في والعيش تحت ظل سيادة القانون، ودعمها لحق الأفراد في السعادة والسكن والتعليم والعيش في بيئة نظيفة واستدامة التنمية.

وأضاف: إن نجاح مكتب حقوق الإنسان بأداء دوره يعود إلى ارتباطه بشبكة شراكات متكاملة مع مختلف إدارات وقطاعات دائرة القضاء، ومن ضمنها المحاكم والنيابات، إضافة إلى الشراكات الخارجية التي ساهمت بشكل كبير في تقديم خدمات نوعية لكافة الحالات التي تلجأ إلى مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء، ومن أهم هذه الشراكات تلك المرتبطة بالجهات الخيرية في الدولة، والتي ساهمت بشكل كبير في تقديم المساعدات المالية للمعسرين.

من ناحيتها، أوضحت فاطمة البدواوي، مدير مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء بأبوظبي، أن المكتب يقدم خدمات نوعية ومخلصة لكافة الحالات التي تلجأ إليه، مستلهمين ذلك من رؤية قيادتنا بأن من حق كل إنسان على أرض الإمارات أن يتمتع بالحياة الكريمة التي تليق بسمعة الدولة، وتتوافق مع ثقافة شعبها وتاريخه ومعتقداته. وهو ما يعمل المكتب على تحقيقه بالتعاون مع كافة الشركاء، سواء في دائرة القضاء أو الشركاء من الجهات الخارجية، مؤكدة أن كل حالة تحظى بالاهتمام الكافي للتأكد من جديتها ومدى احتياجها للمساعدة تحت سقف القانون، كما أشادت البدواوي بأداء فريق العمل بمكتب حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن العمل في هذا المجال يحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالقدرة النفسية على احتواء الآخرين وإعطائهم جرعات من الأمل والإيجابية كجزء أساسي من نجاح التعامل مع أي من الحالات.